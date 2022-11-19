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ثقافة

هزاع بن طحنون يزور مهرجان العين للكتاب 2022

هزاع بن طحنون يتفقد فعاليات المهرجان
20 نوفمبر 2022 02:16

العين (وام)

 زار الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، فعاليات «مهرجان العين للكتاب 2022» الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري، في خمسة مواقع ثقافية بارزة بمدينة العين، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين. 

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وتفقد الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، يرافقه الشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان وعددٌ من المسؤولين، مجموعة من الأجنحة المشاركة، واطلع على أهم إصدارات دور النشر المشاركة في المهرجان من جميع أنحاء العالم العربي. 
ويقدم المهرجان برنامجاً متنوعاً يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة وإلهام الناس بشأن التواصل مع التراث والثقافة والإبداع الإماراتي، عبر بث الحياة في القصص الإماراتية والشعر والأفلام والفن والموسيقى للجميع، لاسيما فئة الشباب.

هزاع بن طحنون
مهرجان العين للكتاب
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