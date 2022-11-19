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ثقافة

«العين للكتاب» يستحضر شخصيات خيالية ملهمة

مجسم لشخصيات خيالية ملهمة (من المصدر)
20 نوفمبر 2022 02:16

العين (الاتحاد)

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يستحضر برنامج مهرجان العين للكتاب 2022 شخصيات خيالية تحمل معاني قصصها حكماً فريدة، وتعكس مضامينها عِبراً تُلهم الأجيال الناشئة.
ويكشف المهرجان عن أبطال خياليين عدّة، من البشر والحيوانات والأشجار والجمادات، ممن ألهموا الأجيال، وبيّنوا لهم معاني الخير المحبة، من تقبّل الذات إلى الطيبة، ومن الحث على العطاء إلى السعي في طلب الرزق والشجاعة والإخلاص.
البطل الأول هو هلال، شخص قوي الشخصية شديد التأثير، ويُعرف بأنه رحّالة زار الكثير من الأماكن، وشهد العديد من الوقائع، وبموهبته الفريدة ومهاراته الممتعة والمشوّقة في سرد القصص، نال هلال دوره في أن يكون الشخصية الرئيسية التي يحكي من خلالها قصصاً دارت في أماكن وأزمنة مختلفة، جاذباً انتباه المستمعين، ومثقفاً لمعارفهم.
أما الطير العجيب الذي وُلد بجناحين وقرنين صغيرين، فيحاول بعزم وإصرار، التحليق باحثاً عن قوت يومه على رغم صغر جناحيه، إلّا أنه لا يستطيع بسبب خجله من التواصل مع الناس، فيحاول جاهداً إظهار حسن نيته بحبه لشتّى أنواع الأطعمة.
ويعاني ثالث الأبطال، مارد البحر، من عدم فهم الناس نواياه، فهو شخص وسيم جداً طويل القامة، قوي البنية، طيّب القلب، يحبّ الطبيعة، بما فيها الغيوم والطيور والرياح والبحر ومخلوقاته، إلّا أنّ كِبر حجمه كان سبباً في تعاسته وحزنه، إذ يظن الناس أنّه يقصد تدمير الأشياء من حوله، دون أن يدركوا قدرَ معاناته مع حجمه.
والبطل الرابع هي شجرة جوز الهند، وهي شجرة معروفة على نطاق العالم، وتم تجسيدها بشخصية فتاة تضحي بكل ما تملكه في سبيل إنبات الثمار التي تحمل فوائد متنوعة ليستفيد منها الناس، ولتكون ذات منافع لهم ويسير ذكرها الطيب بينهم.
وخامسة الشخصيات هي سلامة وابنتاها، وهي عبارة عن جزيرة تقع وسط المجهول، تتألف من ثلاثة جبال ضخمة، تم تجسيدها في القصة بشخصية أمّ وابنتيها، حيث تدرك هذه الأم معنى الضياع والألم، وتحاول جاهدة أن ترشد البحار إلى برّ الأمان.
والحكاية الأخيرة تسرد قصة «علي بابا والأربعين حرامي» المعروفة في التراث العربي، حيث يندب علي بابا حظه، فهو رجل فقير يعمل حطاباً، يستيقظ باكراً لكي يجلب رزقه، ويعود إلى منزله مرهقاً، ويرى دائماً أن لا حظ لديه في هذه الدنيا، إلى أن يتعثر بصدفة تغير حياته إلى الأبد.

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