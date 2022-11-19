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ثقافة

إصدارات متنوعة لـ «مكتب التربية العربي لدول الخليج»

إصدارات متنوعة لـ «مكتب التربية العربي لدول الخليج»
20 نوفمبر 2022 02:16

سعد العين  (الاتحاد)

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يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في فعاليات مهرجان العين للكتاب 2022، ضمن توجيهات وخطة المكتب، التي تهدف إلى نشر الإنتاج العلمي للمكتب وأجهزته في شتى مجالات التربية والتعليم، من خلال طرح الإصدارات العلمية على المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص وكذلك زوار المهرجات، بالإضافة إلى تسويق هذا الإنتاج، وترسيخ حضور مكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته في مثل هذه المحافل العلمية والثقافية.
وتأتي مشاركة إصدارات المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ضمن جناح المكتب لعرض مجموعة من الإصدارات في مجال اللغة العربية ذات الأهمية في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها، منها على سبيل المثال لا الحصر، صعوبات تعلم القراءة والكتابة في الصفوف الأولى «المظاهر والأسباب والعلاج»، والاحتياجات التعليمية المرتبطة بالمواطنة والتنمية المستدامة لمناهج اللغة العربية، وتمكن معلمي اللغة العربية في مراحل التعليم العام من مهارات القرن الحادي والعشرين. وتعليم القراءة للمبتدئين في ضوء المتطلبات اللغوية الشفوية، وغيرها. كما يحرص مكتب التربية العربي لدول الخليج على المشاركة الدائمة والمستمرة في مثل هذه الفعاليات لتأمين الفرصة للتفاعل والتواصل بين مبدعي النتاج الثقافي والفكري والعلمي والإبداعي، وبالإضافة إلى معرض العين للكتاب يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وكذلك معرض الشارقة الدولي للكتاب في دوراته وباستمرار للتعريف بإصداراته العلمية والثقافية والفكرة والتربوية.

المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي
مهرجان العين للكتاب
التربية والتعليم
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