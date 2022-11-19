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ثقافة

مهرجان الأقصر للشعر العربي يختتم فعاليات الدورة السابعة

صورة جماعية في ختام المهرجان (من المصدر)
20 نوفمبر 2022 02:15

الشارقة (الاتحاد)

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اختتم مهرجان الأقصر للشعر العربي فعاليات الدورة السابعة، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمتها دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية على مدى 4 أيام، بمشاركة فاعلة ومميزة من شعراء ومثقفين وفنانين وأدباء مصريين.
وأقيم حفل الختام في مكتبة مصر العامة في الأقصر (المسرح المكشوف على طريق «الكباش»)، بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ورئيس جامعة أسوان د. أيمن عثمان، ومدير مكتبة مصر العامة في الأقصر د. محمد حسّان، وعدد من كبير من الشعراء والمثقفين والمهتمين بالشعر. وعبّر المشاركون في المهرجان عن امتنانهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة «الحاضر دائماً في الوجدان المصري»، مؤكدين في الوقت نفسه دور سموّه الكبير في دعم الحركة الثقافية المصرية والعربية، مشيرين إلى ما مثّلته مبادرة بيوت الشعر في الوطن العربي منذ تأسيسها حتى اليوم، من ألق ووهج إبداعي للشعر والشعراء معاً. وشرع المهرجان، خلال أيامه الأربعة المميزة، أبوابه للمبدعين القادمين من مختلف محافظات مصر، كالمنصورة، والفيوم، وأسوان، والدقهلية، ومرسى مطروح، والقاهرة، وغيرها من المحافظات، لتصبح الأقصر عاصمة الشعر العربي المصري خلال فترة المهرجان التي كانت كافية لتشهد تراكماً شعرياً لافتاً لأكثر من 60 مبدعاً مصرياً. يشار إلى أن بعض الشعراء المشاركين في المهرجان هم ممن فازوا بجائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول) في دورات سابقة، وتميّزت مشاركاتهم بقراءات شعرية متميزة.
وفي المسرح المكشوف المحاذي لطريق «الكباش»، الممر الذي يربط بين أهم المعالم الأثرية في الأقصر، ويمتد من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر، كانت القصيدة تطوّق تلك الآثار التاريخية لتعكس صورة حضارية قوامها التناغم الوجداني والإبداع المكاني. واحتضن المسرح أمسية شعرية ختامية قرأ فيها الشعراء: أحمد قنديل، وعبدالستار سليم، وعزت الطيري، ومسعود شومان، وتولى إدارتها الشاعر محمود مرعي.

مهرجان الأقصر للشعر العربي
سلطان بن محمد القاسمي
الشارقة
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