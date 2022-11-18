سعيد بن طحنون يزور مهرجان العين للكتاب

العين (وام)

زار معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان جانباً من فعاليات «مهرجان العين للكتاب 2022» في نسخته الثالثة عشرة التي تقام برعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، ويستمر حتى 20 نوفمبر الحالي.

وتفقّد معاليه جناحي «مستشفى ميديكلينك» و«نادي تراث الإمارات»، وعدداً من الأجنحة ودور النشر المشاركة في المهرجان، واطلع على أحدث الأعمال الأدبية والفكرية التي تسهم في إثراء الساحة الثقافية محلياً وإقليمياً.

وثمّن معاليه جهود دائرة الثقافة والسياحة، ومركز أبوظبي للغة العربية، في دعم الثقافة واللغة العربية ودعم الحراك الأدبي والاحتفاء بالمثقفين، وإبراز مشاريعهم وإنتاجاتهم وتقديمها للقرّاء والاحتفاء بهم في مختلف الأحداث الثقافية التي تقام عربياً ودولياً.

رافق معاليه خلال زيارته، الدكتور جمعة الكعبي، عميد كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، والدكتور سالم بن ركاض العامري.

وتُقام فعاليات مهرجان العين للكتاب تحت شعار «العين أوسع لك من الدار» في خمسة مواقع ثقافية في منطقة العين، من ضمنها استاد هزاع بن زايد المقر الرئيسي للمهرجان، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحضور البارز لمنطقة العين على الساحة الثقافية والإبداعية.

ويشمل مهرجان العين للكتاب برنامجاً حافلاً بالفعاليات الثقافية والعروض الفنية وجلسات المناقشة الأدبية وورش عمل القراءة، وشهد المعرض توقيع الشاعر الإماراتي خليل عيلبوني لديوانه الجديد «ثلاثيات الخليل»، كما استضاف المهرجان حفل تكريم الفائزين بجائزة «كنز الجيل» في دورتها الأولى والتي تحتفي بالأدباء والكتاب والفنانين الذين أسهموا في إثراء الشعر النبطي وتعزيز حضور هذا الموروث الشعري العربي الأصيل، ودعم جهود الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز حضورها أدبياً وثقافياً.