تجارب موهوبين في الابتكار وسؤال حول إعداد الأطفال للتعليم.. أمسيتان في بيت محمد بن خليفة

سعد عبد الراضي (العين)

استضاف بيت محمد بن خليفة بمدينة العين أمسيتين، ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب، ناقشتا قضايا اجتماعية وشبابية تهم قطاعات واسعة من المجتمع الإماراتي. شارك في الأمسية الأولى التي حملت عنوان «كيف نعد أطفالنا للتعليم» المستشار التعليمي، الدكتورة عزة السبيعي، التي تطرقت إلى أساليب تربية الأطفال وتوجيههم لتحقيق مستقبل أفضل لهم.

وأشادت السبيعي بتجربة الإمارات في تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال والنشء، مؤكدة أن اللغة والثقافة العربية يجب أن تكون هي الأساس لتربية الأطفال في العالم العربي، لأن اللغة ليست مجرد كلمات بل هي ناقل للقيم والعادات والأخلاق، داعية الأسر إلى تربية أطفالها على الاعتزاز بالهوية العربية وبالتاريخ الإماراتي الذي يُعد مصدر فخر بما فيه من أبطال ورموز نجحت في بناء دولة عصرية مؤثرة في تحقيق السلام العالمي، موضحة أن الاعتزاز بالهوية لا يتنافى مع الاطلاع والتكامل مع الثقافات الأخرى دون الذوبان أو الانصهار داخلها.وأضافت الدكتورة عزة السبيعي، أن على أولياء الأمور الاستماع إلى أطفالهم وفهم مشاكلهم، دون توبيخهم، مؤكدة أهمية مشاركة الوالدين في مسار أبنائهم التعليمي، وهو ما تسعى دولة الإمارات إلى تعزيزه عن طريق ملتقى أولياء الأمور، فضلاً عن تأسيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، التي تدعم التنمية الشاملة للأطفال.

دعم الابتكار

وحملت الأمسية الثانية عنوان «دعم الابتكار ورعاية المواهب: الطريق إلى التنمية المستدامة»، حيث استضافت عدداً من المواهب الإماراتية الشابة، من بينهم المخترع علي الكعبي، الذي أوضح أن طريق الاختراع والإبداع يبدأ مع الفضول المبكر للطفل، وينمو إذا وجد اهتماماً ورعاية من الأسرة ومن البيئة المحيطة، من خلال توفير الأدوات وخلق المناخ الملائم للطفل المبدع لإخراج إبداعاته، لافتاً إلى أن الفشل والتجارب الخاطئة هي الطريق إلى تحقيق النجاح. كما أشاد الكعبي باحتضان الدولة للمواهب والإبداعات من خلال العديد من المبادرات التي تقدمها الدولة في هذا المجال.

كما استضافت الأمسية عمر سالم، الذي يعمل في مجال ميكانيكا وتطوير السيارات، وأشار إلى أن موهبته بدأت من خلال تعرضه لقصة حزينة إلا أنه تمكن من تحويل تلك المأساة إلى قصة نجاح من خلال فكره في تطوير السيارات، حتى أصبح يقصده الكثيرون من حول العالم، وحصد العديد من الألقاب في هذا المجال.