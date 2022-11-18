«العين للكتاب» يدعم أصحاب المشاريع الصغيرة

العين (الاتحاد)

يشهد مهرجان العين للكتاب، مشاركة كبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة من المواطنين والمقيمين، لتقديم مشاريعهم المتعلقة بالمأكولات والحلويات المحلية والعالمية.

حيث يقدم الحدث فرصة لزوار المهرجان، بعد التجول في أرجاء منصات الكتب ودور النشر، لأخذ قسط من الراحة وتجربة تناول مأكولات وأطباق شعوب مختلف البلدان. ويحظى الضيوف بفرصة الاختيار بين أكثر من 15 حافلة تقدم الوجبات السريعة الصحية، وغيرها من الحلويات المحلية والعالمية، وتتراوح أسعار الأطباق المقدمة فيها ما بين 20 إلى 50 درهماً.

ويزخر المهرجان كذلك بمجموعة من مطاعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاركة في هذا الموسم، والموجودة بالقرب من المداخل المميزة بتصاميمها اللافتة على شكل حافلات ملونة وأكشاك تعكس هوية المطبخ والمأكولات التي يتم تقديمها للزوار.

فرصة ذهبية

واعتبر وائل عصفور صاحب مشروع «مشاوي تايم» أن المشاركة في مهرجان العين للكتاب 2022 فرصة ذهبية لأصحاب المشاريع، خاصة في ظل عدد الزوار الكبير بشكل يومي. وأضاف أن الإقبال كبير في الفترتين الصباحية والمسائية من قبل طلبة المدارس، وفي المساء من قبل الشباب والأسر من زوار المهرجان، وهو ما ساعده على استعادة رأس المال المنفق على تصميم حافلة الطعام الخاصة بمشروعه. وبين أن اختيارات أصحاب المشاريع للمنتجات التي يقدمونها في أطباقهم يجب أن تكون مميزة، وبالنسبة له فقد اختار المنتجات العضوية التي تمنح الأطباق مذاقاً مميزاً وصحياً وبأسعار مناسبة للجميع.

أسعار رمزية

أوضح محمد علي موظف في مشروع POTATO، أن فكرة مشاركة حافلة المأكولات الخاصة بالمشروع في المهرجانات الثقافية ليست بالجديدة، ولهم مشاركات كثيرة في فعالية فنية في الدولة. وأضاف أن المشروع يقدم كل أنواع المأكولات والحلويات بأسعار رمزية كون الحدث يهدف إلى دعم الثقافة، ويزوره الكثير من طلبة المدارس والمهتمين بالشأن الثقافي، ولتحفزيهم على التعرف على أطباقهم عمدوا إلى بيعها بأسعار رمزية.