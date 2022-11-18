«زايد للكتاب» تعلن عن عناوين القائمتين الطويلتين لـ«الفنون والدراسات النقدية» و«التنمية وبناء الدولة»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القائمتين الطويلتين المرشحتين للجائزة في دورتها السابعة عشرة لعام 2022/2023 في فرعي «الفنون والدراسات النقدية»، و«التنمية وبناء الدولة»، حيث تعمل لجان تحكيم الجائزة حالياً على التقييم الشامل لجميع العناوين المدرجة في قوائمها الطويلة.

وبلغت أعداد المشاركات هذا العام في فرع «الفنون والدراسات النقدية» 286 مشاركة، بنسبة نمو قدرها نحو 5% مقارنة بعدد المشاركات في الفرع ذاته من العام الماضي، والتي وصلت إلى 273 مشاركة. كما استقبل فرع «التنمية وبناء الدولة» هذا العام 293 مشاركة. وتشكل الترشيحات في هذين الفرعين 18% من إجمالي المشاركات في جميع الفروع.

الفنون والدراسات

تضمنت القائمة الطويلة لفرع «الفنون والدراسات النقدية» 12 عنواناً، من 4 دول عربية، وهي تونس، والمغرب، وسوريا، والعراق، وشملت العناوين التالية:

-«المؤلفات الموسيقيّة العربيّة الراهنة بين المقامية والتونالية»، للدكتور فاخر حكيمة، من تونس، والصادر عن دار مركز الموسيقى العربية والمتوسطية - سوتيميديا للنشر والتوزيع عام 2021.

-«النسق والاستعمال: من لسانيات اللغة إلى لسانيات التواصل»، لمحمد الحيرش من المغرب، الصادر عن دار الفاصلة للنشر عام 2021. -«هجرة التفكيك إلى النقد العربي: بين الكونية والتحيز، دراسة في أنماط التلقي ورهاناتها»، للدكتور أحمد الجرطي من المغرب، الصادر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع عام 2022. -«النص واللانص في ضوء معايير الثقافة المركزية (ملحمة المغازي الموريسكية أنموذجاً)»، لإسلام علي أبو زيد من سوريا، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2022.-«الجسد في التجربة الصوفية»، للدكتورة أسماء خوالديّة من تونس، الصادر عن دار الأمان، ومنشورات ضفاف، ومنشورات الاختلاف عام 2022. -«مرائي النّساء: دراسات في كتابات الذّات النّسائيّة العربيّة»، للدكتورة جليلة الطريطر من تونس، الصادر عن الدّار التونسيّة للكتاب عام 2021. -«نقد النقد والنظريات الأدبية والنقدية: المعرفة والسلطة»، للدكتور حميد لحمداني من المغرب، الصادر عن مركز الأبحاث السيميائية والدراسات الثقافية عام 2022. -«المنهج التواصلي وآلياته، موسيقى الآلة: نموذج نوبة الحجاز المشرقي»، لخالد هلالي من المغرب، الصادر عن دار أفريقيا الشرق عام 2021.-«جماليات الأشكال المركبة والمتخيلة في مخطوطة القزويني: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات»، للدكتورة صبا قيس الياسري من العراق، الصادر عن دار الرافدين عام 2022.

-«معجم مصطلحات الفنون البصريّة»، لسامي بن عامر من تونس، الصادر عن دار المقدمة عام 2021. -«متحف الأدب: الأدب والتاريخ والهوية»، لشكري المبخوت من تونس، الصادر عن دار مسكيلياني للنشر والتوزيع عام 2022. -«صور الوجود في السينما والفلسفة»، لمحمد نور الدين أفاية من المغرب، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب عام 2022.

التنمية وبناء الدولة

ضمّت القائمة الطويلة لفرع «التنمية وبناء الدولة» 11 عنواناً من 9 دول، هي: سوريا، تونس، مصر، الجزائر، العراق، موريتانيا، لبنان، البحرين والمغرب، وشملت العناوين التالية:

- «المواطنة: من وعي الذات إلى وعي السياسة»، للدكتور صلاح نيوف من سوريا، الصادر عن دار الأيام للنشر والتوزيع عام 2022. -«المثقفون المصريون ودورهم في ثورة 1919»، لآمال سعد زغلول من مصر، الصادر عن مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات عام 2022. -«حداثة ظهرها إلى الجدار: قراءات في التحولات الثقافية في مجتمعات الخليج والجزيرة العربية»، لحسن مَدن من البحرين، الصادر عن دار الرافدين عام 2021. - «حرّاس المياه: الجفاف والتغير المناخي في العراق»، لخالد سليمان من العراق كندا، الصادر عن دار المدى للإعلام والثقافة والفنون عام 2020. -«الدّين والكرامة الإنسانية»، للدكتور عبدالجبار الرفاعي من العراق، الصادر عن دار الرافدين ومركز دراسات فلسفة الدين عام 2022. -«الزمن والألوهية بين الفلسفة الإسلامية وفن الخط العربي»، للدكتور رضا جوّادي من تونس، الصادر عن دار القلم للنشر والتوزيع عام 2020. -«الملك فيصل الأول 1883-1933: أدواره التاريخية ومشروعاته النهضوية»، لسيّار الجميل من العراق كندا، الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية عام 2021. -«الفكر الترجمي: حيثيات المعنى الحائر بين الأنا والآخر»، لعيساني بلقاسم من الجزائر، الصادر عن منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف عام 2022. -«غنيمة حرب: الطب الحديث بالمغرب 1888 – 1940»، للحسن العسبي من المغرب، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب عام 2022. -«اللغة العربية في التاريخ الإنساني»، لمحمد محمد علي من موريتانيا، الصادر عن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج عام 2021.

- «موت الميتافيزيقيا بين اللاهوت والفلسفة»، لنجيب جورج عوض من لبنان/ الولايات المتحدة الأميركية، الصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث عام 2022. وستعلن الجائزة عن قوائم المرشحين في القوائم الطويلة في الفروع الأخرى تباعاً خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تُكرم الإنجازاتِ المتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات الأدب والفنون والعلوم الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى، وتوفّر فرصاً جديدة للكتّاب الناطقين باللغة العربية. كما تُكرّم المؤلفين الذين يكتبون عن الثقافة والحضارة العربية باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والروسية.