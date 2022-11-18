«اللوفر أبوظبي» يعلن انطلاق معرض «فن الحين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن كل من اللوفر أبوظبي والعلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات ريتشارد ميل، أمس، انطلاق النسخة الثانية من معرض «فن الحين». حيث يركز المعرض، المقرر إقامته في رواق المتحف حتى يوم 19 فبراير 2023 على موضوع «أيقونة. أيقوني» ليوضح كيف يتفاعل مفهوم الأيقونة مع مختلف ممارسات الفن المعاصر، وكيف يفتح ذلك آفاقاً رحبة أمام وجهات نظر فنية جديدة.

يُذكر أن معرض «فن الحين 2022»، الذي تشرف على تنسيقه ريم فضة مديرة المجمع الثقافي في أبوظبي، سيستقبل أعمال 10 فنانين من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممن رُشّحوا لنيل جائزة ريتشارد ميل للفنون هذا العام، وهم: عفراء الظاهري، وأيمن زيداني، ودانا عورتاني، وإيليزابث دورازيو، ومنال الضويان، ورند عبدالجبار، وسيمرين مِهرا أجاروال، وشيخة المزروع، وفيكرام ديفشا، وزينب الهاشمي.

وعلّق مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي قائلاً: «نشعر بفخر بالغ إذ نشرُف بافتتاح النسخة الثانية من معرض فن الحين في اللوفر أبوظبي. وباعتباره أول متحف عالمي يُقام على أرض عربية، فإن اللوفر أبوظبي يسعى جاهداً ليكون منبراً للفنانين لكي يعرضوا من خلاله أعمالهم ويكشفوا عن مواهبهم، إضافة إلى حرص المتحف على دعم الإبداع والحوار وتعزيز التنوع. إن مستوى العروض التي تلقيناها من كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي يعد خير برهان على الطاقة الفنية المتميزة التي تزخر بها هذه المنطقة».

وجهات نظر جديدة

وصرح بيتر هاريسون، الرئيس التنفيذي لشركة ريتشارد ميل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: «تجسيداً لتفاني الشركة في تعزيز المُثُل العليا للفن والابتكار، فإن نسخة هذا العام من جائزة ريتشارد ميل للفنون ستنطلق نحو مستويات جديدة من التميز لكي تكشف لنا عن مساحات ووجهات نظر جديدة في عالم الفن المعاصر، وتُعد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موطناً لأحد أكثر المشاهد الفنية ثراءً ودقةً في العالم، وإنه لمن دواعي سروري أن تُتاح لي الفرصة لكي أشاهد إبداعات المرشحين النهائيين المُقدمة في إطار مفهومي (أيقونة. أيقوني) هنا في متحف اللوفر أبوظبي، حيث أتوقع، تزامناً مع انطلاق معرض فن الحين لعام 2022، وفعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس المتحف، أن يُسطّر فصل جديد في سجل إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمجتمع الفني الأوسع نطاقاً».

أما الدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي، فعلقت قائلة:

«إن قدرة الفنانين على صياغة وتفسير مفهومَي (أيقونة وأيقوني) دقيقة بشكل مذهل، ونحن نشعر بسعادة بالغة إذ نقدم هذا المعرض للجمهور بوصفه جزءاً من احتفالاتنا بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس المتحف، ويأتي ذلك في سياق التزامنا الراسخ بإنشاء منصة ينطلق منها الفنانون الإقليميون للتعبير عن إبداعاتهم. يعد هذا المعرض فرصة رائعة للفنانين والجماهير على حد سواء لكي يستكشفوا حقيقة مفهومي (الأيقونة والأيقوني)، حيث يمثل الفن أداة بالغة القوة يمكننا الاستعانة بها لتعزيز الروابط بين مختلف الثقافات والأزمنة والأماكن، وإنه لشرف لنا أن نشهد كيف تفاعل هؤلاء الفنانون بشكل إبداعي مع تلك الأعمال لسرد قصصهم الغنية والمتنوعة».

لجنة تحكيم متميزة

اختارت الفنانين المرشحين للفوز بالجائزة لجنة تحكيم متميزة مكونة من 5 أعضاء، هم: الشیخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهیان، رئيس منصة «أ.ع.م اللامحدودة» وأحد كبار جامعي الأعمال الفنّیة ورعاة مركز بومبیدو والمتحف البريطاني ومؤسسة الشارقة للفنون، إضافة إلى مراد منتظمي أمين متحف ومؤرخ فني وناشر ومدير مؤسسة زمان للكتب وأمانة المتاحف، وهلا ورده، المهندسة المعمارية مؤسسة مكتب «إتش دبليو» المعماري وشريكة جان نوفیل التي قادت مشروع اللوفر أبوظبي، والدكتورة ثريا نجیم، مديرة إدارة المقتنيات الفنیة وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي، وريم فضة مديرة المجمع الثقافي بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومنسقة معرض فن الحين 2022 في اللوفر أبوظبي.

وستختار لجنة التحكيم الفائز بجائزة ريتشارد ميل للفنون من بين الفنانين المرشحين لتعلن اسمه في الحفل المُقرر إقامته في أوائل عام 2023، حيث سيحصل الفائز على جائزة نقدية قيمتها 60 ألف دولار أميركي.

يُقام معرض فن الحين 2022 في اللوفر أبوظبي في إطار احتفالات المتحف بذكرى تأسيسه الخامسة، ويتزامن مع فعاليات الموسم الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتضمن مشاركة معرض فن أبوظبي، إضافة إلى إقامة معارض جديدة في رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، وأسبوع دبي للتصميم، ومعرض آرت دبي.