«أبوظبي للثقافة والفنون» تسهم في تنظيم فعالية «أمة مبدعة 961»
«أبوظبي للثقافة والفنون» تسهم في تنظيم فعالية «أمة مبدعة 961»
18 نوفمبر 2022 20:34
أبوظبي (الاتحاد) تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش وتماشياً مع رسالتها الرامية إلى تشجع الحوار والتفاهم بين الثقافات، تقدم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع مجلس العمل اللبناني في أبوظبي، فعالية اجتماعية وثقافية واقتصادية بعنوان «أمة مبدعة 961»، خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، وذلك لتشجيع الإبداع اللبناني في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على أبرز المبدعين والمبدعات اللبنانيين وإتاحة الفرص لتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الإبداعي في الإمارات عبر الشراكات والمشاريع الاستثمارية المتعددة.
قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، «يسعدنا أن نتشارك الاحتفاء بالثقافة والإبداع اللبنانيين لما يمثلان من منجز ثقافي وفني عربي عريق، واليوم نشارك من خلال مبادرة أمة مبدعة 961، في تسليط الضوء على مبدعي لبنان وفنانيه وموسيقييه بالشراكة مع مجلس الأعمال اللبناني، فقد تمثلت رؤيتنا على الدوام في توطيد العلاقات الثقافية بين الإمارات والأشقاء العرب، وتشجيع حوار الثقافات، ودعم الموسيقيين والفنانين العرب، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم أعمالهم إلى الجمهور في المنطقة العربية والعالم بالتعاون مع كبريات المؤسسات والمهرجانات الدولية».
وتابعت: «نواصل التزامنا المستمر طوال أكثر من ربع قرن، بتقديم روائع الفنون في الأداء والموسيقى العربية، توثيقاً وتأليفاً وعرضاً، وتأتي الحفلة الموسيقية التي تقدّمها الأوركسترا السيمفونية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فاضليان مع الفنانة المتألقة وكاتبة الأغاني اللبنانية ميساء قرعة، في إطار سعينا المشترك لتقديم الإبداع الموسيقي الغنائي في أبهى حلة تعكس جمال وحيوية المشهد الموسيقي اللبناني».
دور ملهم من جانبه، قال المهندس سفيان الصالح، رئيس مجلس العمل اللبناني في أبوظبي، «فخورون بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والتي تؤدي دوراً مهماً وملهماً على الساحة الإماراتية والعالمية لدعم وتعزيز الثقافة والفنون»، مضيفاً «أنَّ هذا التعاون يعد الأول من نوعه بين المجلس والمجموعة، ما يعكس إيماننا الكبير بقدرات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ونجاحها الملهم في تقديم رؤية فنية متفردة للمجتمع عبر العديد من المبادارات والفعاليات».
تقام فعالية «أمة مبدعة 961»، على مدار أربعة أيام، وتتضمن حفلا للأوركسترا السيمفونية اللبنانية، يوم الاثنين 21 نوفمبر، في السابعة مساءً، على مسرح قصر الإمارات، بقيادة المايسترو هاروت فازيليان، وبمشاركة 80 موسيقياً وعازفاً مع مشاركة مميزة من الفنانة الأميركية اللبنانية ميسا قرعه.
ويُنظم على هامش الفعالية، «معرض الإبداع والابتكار اللبناني»، في قاعة الدانة بفندق باب القصر في أبوظبي من 21 وحتى 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين، والذي يتضمن عدة معارض تشمل: معرض «مشوار» للفنان والرسام فؤاد طنب بالتعاون مع مؤسسة فؤاد ومي طنب للفنون، ومعرض الفن الكاريكاتوري «بيار صادق.. تصوير التاريخ» للفنان الراحل بيار صادق بالتعاون مع مؤسسة بيار صادق.
كما تتضمن الفعالية، معرضاً للفنون والأزياء والتصميم، يشارك فيه 50 فناناً ومصمماً في مجال الأزياء والمجوهرات والديكور المنزلي، بالإضافة إلى «معرض الإبداع والابتكار اللبناني» لمشاريع وابتكارات من قبل شركات لبنانية في مجالات التكنولوجيا، من بينها الذكاء الاصطناعي والإنشاءات الذكية، إلى جانب معرض للمبتكرين والمبدعين بالتعاون مع جمعية المبدعين اللبنانيين، بالإضافة إلى عرض حي لأهم الحرفيين اللبنانيين.
وتشتمل الفعالية على تقديم سلسلة عروض سينمائية لمجموعة أفلام قصيرة من «زيارة» التي تستكشف موضوعات تتناول يوميات الشعب اللبناني، بالإضافة إلى استضافة عدة محاضرات من بينها محاضرة للدكتورة نجاة صليبا، والتي تسلط الضوء على مجموعة من مشاريع بيئية ومستدامة لتطبيقها والاستثمار فيها، إلى جانب مجموعة محاضرات ذات صلة بالإبداع والإبتكار اللبناني في جميع المجالات.