أكاديمية الشعر تعرض إصداراتها في «العين للكتاب»

تشارك أكاديمية الشعر، التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان العين للكتاب 2022 الذي تستمر أعماله حتى 20 نوفمبر الجاري.
وتعرض الأكاديمية في جناحها مجموعة كبيرة من إصداراتها لمؤلفين من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، تختص في الموروث الشعبي، والشعر بشقّيه النبطي والفصيح، إلى جانب دراسات بحثية ونقدية في حقول الأدب والتراث.
ومن تلك الإصدارات دواوين شعرية لأبرز الأسماء والتجارب الإماراتية التي أثرت المشهد المحلي عبر العقود الماضية، وأسهمت في رواج القصيدة النبطية الإماراتية وتأثيرها بمحيطها.
كما تعرض الأكاديمية مجموعة كتب مختصة بدراسات الشعر النبطي وأوزانه، وأخرى تتحدث عن مفردات البيئة المحلية وخصوصيتها، بالإضافة إلى مجموعات شعرية صدرت لنجوم برنامجي «شاعر المليون» و«أمير الشعراء» الذين نافسوا على الألقاب عبر المواسم السابقة، وحققوا حضوراً لافتاً في الساحة الشعرية المحلية والعربية.