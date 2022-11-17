الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

أكاديمية الشعر تعرض إصداراتها في «العين للكتاب»

أكاديمية الشعر تعرض إصداراتها في «العين للكتاب»
18 نوفمبر 2022 01:06

العين (وام)

تشارك أكاديمية الشعر، التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بجناح خاص ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان العين للكتاب 2022 الذي تستمر أعماله حتى 20 نوفمبر الجاري.

 

وتعرض الأكاديمية في جناحها مجموعة كبيرة من إصداراتها لمؤلفين من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، تختص في الموروث الشعبي، والشعر بشقّيه النبطي والفصيح، إلى جانب دراسات بحثية ونقدية في حقول الأدب والتراث.

 

ومن تلك الإصدارات دواوين شعرية لأبرز الأسماء والتجارب الإماراتية التي أثرت المشهد المحلي عبر العقود الماضية، وأسهمت في رواج القصيدة النبطية الإماراتية وتأثيرها بمحيطها.

 

كما تعرض الأكاديمية مجموعة كتب مختصة بدراسات الشعر النبطي وأوزانه، وأخرى تتحدث عن مفردات البيئة المحلية وخصوصيتها، بالإضافة إلى مجموعات شعرية صدرت لنجوم برنامجي «شاعر المليون» و«أمير الشعراء» الذين نافسوا على الألقاب عبر المواسم السابقة، وحققوا حضوراً لافتاً في الساحة الشعرية المحلية والعربية.

أخبار ذات صلة
أحدث إصدارات «أكاديمية الشعر» في «الشارقة للكتاب»
أكاديمية الشعر
مهرجان العين للكتاب
إصدارات
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
بريسيلا سيتيني
دنيا
وفاة أكبر تلميذة في العالم بعد أن ألهمت السينما
اليوم 22:24
زيلينسكي يلتقي أردوغان (أرشيفية)
عربي ودولي
زيلينسكي وأردوغان يبحثان اتفاق تصدير الحبوب
اليوم 22:01
طائرة «طيران الإمارات» «إيرباص أيه 380»
الاقتصادي
«طيران الإمارات»: طفرة في حركة السفر حتى نهاية ديسمبر
اليوم 21:58
عبدالعزيز الغرير
الاقتصادي
اتحاد مصارف الإمارات يُعزز من قدراته لتطوير القطاع ودعم التنمية المستدامة
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©