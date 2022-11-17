شما بنت محمد بن خالد لـ«الاتحاد»: هوية جديدة تربط بين الكتاب والفرح لدى الأجيال الجديدة

هويدا الحسن (العين)

جاء مهرجان العين للكتاب بنسخته الحالية في حلة جديدة ليتحول إلى عرس ثقافي لمختلف الأجناس الأدبية والفنية، وهو ما أشاد به المشاركون والرواد وصناع المشهد الثقافي في الإمارات عموماً وفي مدينة العين خاصة. ووصفت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية، المهرجان قائلة: يأتي خريف هذا العام بربيع جديد للكتاب في مدينة العين، حيث أُطلق مهرجان العين للكتاب بواجهة جديدة مختلفة، وبآليات عمل مبتكرة تصنع أجواء خاصة لحدث ثقافي مهم لمدينة العين، حيث تحول المعرض إلى مهرجان العين للكتاب، وتم مزج البهجة والمشاهد الاحتفالية بالكتاب، ومثل هذه الحالات من الربط ما بين المعرفة والبهجة نحتاجها لنضع هوية شعورية جديدة تربط بين الكتاب والفرح في نفوس الأجيال الجديدة. وذلك الربط النفسي يجذب الكثير من اليافعين ناحية الكتاب والقراءة، ويغذي فيهم روح الشغف بعالم الفكر والمعرفة والثقافة، ولهذه الحالة انعكاسها الإيجابي على الهوية الفكرية للأجيال الجديدة من شباب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: ما شد انتباهي في نسخة هذا العام هو التنوع في أماكن إقامة الندوات، وخاصة الأماكن التاريخية التي تحمل أصالة الماضي لمدينة العين وزخم التطور والحاضر مثل بيت الشيخ محمد بن خليفة وقصر المويجعي وغيرهما من الأماكن، التي تعتبر رموزاً وجزءاً من تاريخ مدينة العين ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعطي للندوات والحوارات الفكرية بعداً مكانياً مؤثراً بإيجابية في أرواح وعقول الحضور.

وأكدت أن الحراك الثقافي والفكري المصاحب دائماً لمعارض الكتاب يمثل القيمة الحقيقية للمعرض الذي بدأ قديماً مقتصراً بصورة أكبر على عملية عرض وبيع الكتب، وهذا يمثل توفيقاً بين دور النشر والطباعة وبين القارئ، ولكن هذه الصورة تغيرت في السنوات الأخيرة وأصبحت القيمة الحقيقية للمجتمع، وإطلاق الحوار الثقافي بين العقول المفكرة والمبدعة وجمهور القراء، إضافة حقيقية للوعي والرصيد التراكمي المعرفي للقارئ.

وعن الحركة الثقافية بمدينة العين ترى الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، أنها ما زالت قابلة للتمدد والنمو بما تملكه المدينة من رصيد تاريخي عميق في الثقافة والهوية الوطنية الإماراتية، فالعين تتميز بالطبيعة الهادئة والمختلفة والبعيدة عن صخب المدن. ومع تنوع الأماكن الطبيعية والمباني ذات القيمة التاريخية الملهمة للعمل الإبداعي والعقول الباحثة عن المعرفة والثقافة والانخراط في عالم الكتاب بعيداً عن الزحام، أجد في مهرجان العين للكتاب بداية وانطلاقة جديدة تمنح الحراك الثقافي في المدينة دفعة قوية ناحية التمدد والبقاء. وبعد انقضاء المهرجان فإن استمرارية هذا الزخم وتلك الفعاليات لا بد وأن تدوم طوال أيام العام في إطار تلك العلاقة ما بين الأماكن والإبداع والمعرفة. وختمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بالقول: في النهاية أحب أن أوجه كل التحية والتقدير لمركز أبوظبي للغة العربية على هذا الانعطاف المجدد وحرصه على الخروج من دائرة النمطية إلى التنوع والإبداع والثراء من خلال نسخة مهرجان العين للكتاب.

مشاركة سنوية متميزة

تشارك مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التي ترأسها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد، في فعاليات المهرجان، حيث تشارك جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل ممثلة في مكتبة أجيال المستقبل، ضمن الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة والتعاون بين الجمعية ومركز أبوظبي للغة العربية، وهي مشاركة نوعية ومهمة تتواصل سنوياً.