برنامج أمير الشعراء ينهي مرحلة المقابلات الفردية

أبوظبي (وام)

انتهت لجنة تحكيم برنامج «أمير الشعراء» بموسمه العاشر من مرحلة مقابلات الشعراء الفردية التي عقدت على مدار يومين، وبمشاركة أكثر من 100 شاعر، وذلك على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

وتميزت المقابلات بالتنوع الشعري والإجازات الكبيرة للشعراء المتقدمين، والتي تعكس دور برنامج أمير الشعراء في إثراء المشهد الشعري العربي بمواهبهم الشعرية، إذ سيتأهل بعد هذه المرحلة 40 شاعراً، وسيكون أمامهم غداً اختبارات إضافية أكثر صعوبة من قبل لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية، بالإضافة إلى ارتجال شعري أمام اللجنة.

تضم لجنة تحكيم برنامج «أمير الشعراء» الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد، أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو، أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط.

وقال الدكتور علي بن تميم: إن لجنة تحكيم البرنامج قابلت الشعراء بعد أن راجعت آلاف القصائد التي وصلت البرنامج، وتم على مدار يومين متتاليين مقابلة أكثر من 100 شاعر يمثلون نخبة من شعراء الشعر الفصيح الذين تقدموا للبرنامج والبالغ عددهم 1300 شاعر.

تنوع شعري

وأكدت الدكتورة أماني فؤاد، عضو لجنة تحكيم البرنامج، أن المقابلات شهدت تنوعاً شعرياً، وإجازات كبيرة للشعراء المتقدمين، وحضوراً قوياً ومميزاً للشاعرات، مضيفة أن العديد من النصوص الشعرية المشاركة تميزت بقوة التراكيب الشعرية وبنية القصيدة ومنظومة الخيال.

وأعربت الدكتورة أماني فؤاد عن فخرها بوجودها ضمن لجنة تحكيم برنامج أمير الشعراء، إلى جانب الدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجو، مشيرة إلى أن برنامج أمير الشعراء يؤكد دور أبوظبي الكبير لنصرة الشعر بلغته الفصحى ونشر اللغة العربية بصورتها الجميلة.

وأشار الدكتور محمد حجو، عضو لجنة التحكيم، إلى أن مقابلات الشعراء شهدت تنوعاً في الجنسيات، وهذا يعكس مدى انتشار البرنامج ومتابعته من المشاهدين خارج الوطن العربي، ويؤكد أنه أينما وجدت «العربية» تجد برنامج أمير الشعراء الذي صار له تاريخ وامتداد في وجدان الحضور الثقافي العربي.

وأضاف، أن مشاركة الشعراء في المقابلات بحد ذاتها فوز بالبرنامج، وقد أظهر الشعراء المشاركون إمكانياتهم وقدراتهم وأعطوا صورة جيدة لشعرهم، وخصوصاً العنصر النسائي الذي كان له حضور لافت في هذه المرحلة، متمنياً أن يثمر الموسم العاشر من البرنامج شعراء ومواهب تثري المشهد الشعري.