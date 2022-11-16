تعاون بين جامعة زايد و«العربية للعلوم» في التراث الثقافي
جانب من حفل توقيع الاتفاقية
16 نوفمبر 2022 23:01
أبوظبي (الاتحاد) وقعت جامعة زايد والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -منظمة من منظمات جامعة الدول العربية- اتفاقية تعاون للعمل الأكاديمي المشترك في مجال الآثار والتراث الثقافي. وتأتي هذه الاتفاقية بهدف توثيق التعاون الثنائي في مختلف المجالات العلمية والدراسية، وبحث السبل لوضع خطط مشتركة للتبادل الأكاديمي والطلابي وتعزيز تبادل البحوث والنشر العلمي الأكاديمي في مجال العلوم الإنسانية، وكذلك منح درجات الماجستير المشترك بين الجامعتين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال في التراث الثقافي والأنشطة الثقافية وبدعم الجامعة العربية التي قامت بجهود تعليمية كبيرة في الساحة العربية منذ أكثر من نصف قرن من الزمن بهدف العمل العربي المشترك. هذا إضافة إلى تنظيم المؤتمرات العلمية والندوات الثقافية والحلقات الدراسية والدورات التدريبية في مجال الآثار والتراث الحضاري في الجامعتين بشكل مشترك، وإجراء البحوث البينية حول التحديات في التراث الثقافي في البلاد العربية والمواضيع العامة والمهمة التي تهم الجانبين في المجال الثقافي. وتعليقاً على الاتفاقية، التي جرى توقيعها مؤخراً بين الطرفين في حرم جامعة زايد بالعاصمة أبوظبي، قال الدكتور مايكل ألين، القائم بأعمال نائب مدير جامعة زايد ورئيس الشؤون الأكاديمية: «سيمكن تعاوننا الجديد طلبتنا وأعضاء هيئة التدريس، من رفع وتيرة العمل المشترك في مجال البحوث المختصة بشؤون التراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأوسع. وهذا مشروع مشترك مهم بالنسبة لنا ويظهر تحولنا الاستراتيجي نحو المشاريع البحثية المتوافقة مع الأهداف الوطنية لحكومة دولة الإمارات». وكجزء من الاتفاقية الجديدة، سينظم الطرفان ندوات مشتركة ومحاضرات ودورات تدريبية وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة. كما اتفق الطرفان على العمل مع مجلة اتحاد علماء الآثار العرب وجامعة الدول العربية على إصدار أوراق بحثية حول موضوعات حيوية، بالإضافة إلى إنشاء مدارس صيفية في علم الآثار والتراث الثقافي، وينشط طلب الحصول على تمويل مشترك في المشاريع البحثية والعلمية. ومن جانبها قالت الدكتورة مونيكا حنّا عميد كلية الآثار والتراث الثقافي بالإنابة في الأكاديمية العربية: «يعتبر التعاون المشترك بين الجامعتين فرصة مهمة للطلبة، حيث يسمح لهم بالالتحاق بغير جامعاتهم الأصلية في الخارج لفترة دراسية، والعمل مع أشخاص من ثقافات أخرى، مما يسهم في تطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية والأكاديمية، وإثراء تجربتهم بخبرات تعليمية على مستوى دولي وخصوصاً أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ولأول مرة في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط تمنح درجة البكالوريوس في علم الآثار والتراث الحضاري معاً من خلال كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية فرع جنوب الوادي بأسوان». وقع مذكرة التفاهم الدكتور إريك ستابلز الأستاذ المساعد بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زايد، والدكتورة مونيكا حنا عميد كلية الآثار والتراث الثقافي بالإنابة في الأكاديمية العربية، بحضور الدكتور مايكل ألين القائم بأعمال نائب مدير جامعة زايد ورئيس الشؤون الأكاديمية في جامعة زايد، والدكتور أحمد سالم العميد المساعد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زايد، والدكتورة هالة ثابت أستاذ مشارك ورئيس القسم الدولي قسم الشؤون والعلوم الاجتماعية بجامعة زايد، والدكتورة خيمينا كوردوفا الأستاذ المساعد في كلية الدراسات متعددة التخصصات بجامعة زايد.