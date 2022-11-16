سعيد بن طحنون: مهرجان العين للكتاب يرسّخ حضوره على الأجندة الثقافية السنوية

العين (وام)

زار معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان «مهرجان العين للكتاب 2022» في نسخته الثالثة عشرة والتي تستمر حتى 20 نوفمبر الحالي، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأكد معاليه أن المهرجان يشهد تطوراً وتميزاً من نسخة إلى أخرى، ما رسخ حضوره على الأجندة الثقافية السنوية، مشيداً بمستوى تنظيم هذه النسخة، ورصانة البرنامج الثقافي والفعاليات المقامة في إطاره.. لافتاً إلى أن مدينة العين إحدى أهم منارات الثقافة والأصالة والتراث في الدولة بما تضمه من تاريخ ومعالم تراثية وثقافية أصيلة. ويضم المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتفاعلية التي تسلط الضوء على التراث الثقافي للدولة وتحفز الإبداع والابتكار.

وتقام العديد من فعالياته في المعالم الشهيرة في مدينة العين، وتشمل العروض الموسيقية والمسرحية وعروض الدمى، ومسابقات ولقاءات متنوعة مع الأطفال الموهوبين، وتوقيع الكتب وأنشطة متنوعة لجميع أفراد الأسرة، كما تم تخصيص ركن للأطفال يشمل ورش عمل علمية وفنية ومسابقات ورقمية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة والمشاريع التي تجمع بين التعلم والمرح.

ويتضمن أيضاً سلسلة من الأمسيات الشعرية اليومية، التي تُقام في الساعة السادسة في موقع «قصر المويجعي»، وتصحب زوار مهرجان العين للكتاب في رحلة تاريخية فنية للاستمتاع بجماليات الموروث الشعري العريق الذي تزخر به مدينة العين.

يشارك في المهرجان المقام تحت شعار «العين أوسع لك من الدار»، أكثر من 130 عارضاً، ويتضمن أكثر من 40 ندوة ثقافية و200 نشاط، وتنتشر الفعاليات التي يتضمنها المهرجان في عدد من المواقع في مدينة العين، التي تضم كلاً من «استاد هزاع بن زايد» و«مكتبة زايد المركزية» و«قصر المويجعي» و«بيت محمد بن خليفة» و«جامعة الإمارات»، كما تستضيف مراكز التسوق في مدينة العين فعالية «خزانة الكتب» طيلة أيام المهرجان، وذلك في كل من الجيمي مول، العين مول والبوادي مول، عبر برنامج مبتكر يشمل فعاليات القراءة والموسيقى والأفلام والرياضة لجميع الزوار من مختـلف الأعمار والاهتمامات.