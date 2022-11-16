الجمعة 18 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

إصدارات موسوعية وشعرية لـ«نادي تراث الإمارات» في «العين للكتاب»

جناح نادي تراث الإمارات (من المصدر)
17 نوفمبر 2022 00:17

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام

يشارك نادي تراث الإمارات، ممثلاً بمركز زايد للدراسات والبحوث، في مهرجان العين للكتاب 2022، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، خلال الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.
ويحتوي جناح النادي على باقة واسعة من العناوين التراثية، والكتب المحققة ودواوين الشعر النبطي، فضلاً عن الإصدارات الموسوعية، وأعداد مجلة «تراث»، ومن أحدث الإصدارات التي يشارك بها النادي وأطلقت مؤخراً كتاب «السنع.. قيم وعادات المجتمع الإماراتي»، وكتاب «تطور التخطيط العمراني لمدينة العين من واقع التجربة»، وكتاب «سرديات من التراث الشفاهي الإماراتي»، وكتاب «عوشة بنت خليفة السويدي: معجزة الشعر الشعبي الإماراتي». ومن الدواوين الشعرية ديوان «السحاب العذب: قصائد في رثاء فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، وديوان الشاعر حمد حارب العميمي، وديوان الشاعرة موزة بنت جمعة المهيري.
وقالت فاطمة مسعود المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، إن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة لإيصال نتاجات النادي من العناوين الثقافية والتراثية إلى فئات وشرائح مجتمع العين المختلفة، وهي كذلك فرصة أهم لإطلاعهم على ما يضطلع به النادي من دور بارز في الاهتمام بالتراث، وبالجهود المميزة التي يبذلها في سبيل تعزيز مفاهيم الحفاظ على التراث والمحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها المختلفة.
وأشارت المنصوري إلى أن النادي ينظم محاضرة اليوم الخميس، ضمن مشاركته في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، بعنوان «تطور التخطيط العمراني لمدينة العين.. من واقع التجربة»، يقدمها المهندس طلال السلماني، كما ينظم أمسية شعرية يوم السبت القادم تتضمن إطلاق ديوان «السحاب العذب» وقراءات شعرية في قصائد الديوان، يقدمها الشاعر سعيد بن غماض الراشدي والشاعرة مريم النقبي.

نادي تراث الإمارات
مهرجان العين
الإمارات
العين
العين للكتاب
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
الإمارات
العلاقات الإماراتية العُمانية.. استثنائية وراسخة عبر العصور
18 نوفمبر 2022
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة دعم السودان لتحقيق سلام وأمن مستدام
18 نوفمبر 2022
سارة الأميري وعمران شرف خلال المؤتمر الصحفي (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
«حوار أبوظبي للفضاء» ينطلق الشهر المقبل
18 نوفمبر 2022
السلطان هيثم بن طارق
عربي ودولي
السلطان هيثم بن طارق.. مسيرة إنجازات لا تتوقف
18 نوفمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©