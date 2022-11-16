إصدارات موسوعية وشعرية لـ«نادي تراث الإمارات» في «العين للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك نادي تراث الإمارات، ممثلاً بمركز زايد للدراسات والبحوث، في مهرجان العين للكتاب 2022، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، خلال الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

ويحتوي جناح النادي على باقة واسعة من العناوين التراثية، والكتب المحققة ودواوين الشعر النبطي، فضلاً عن الإصدارات الموسوعية، وأعداد مجلة «تراث»، ومن أحدث الإصدارات التي يشارك بها النادي وأطلقت مؤخراً كتاب «السنع.. قيم وعادات المجتمع الإماراتي»، وكتاب «تطور التخطيط العمراني لمدينة العين من واقع التجربة»، وكتاب «سرديات من التراث الشفاهي الإماراتي»، وكتاب «عوشة بنت خليفة السويدي: معجزة الشعر الشعبي الإماراتي». ومن الدواوين الشعرية ديوان «السحاب العذب: قصائد في رثاء فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، وديوان الشاعر حمد حارب العميمي، وديوان الشاعرة موزة بنت جمعة المهيري.

وقالت فاطمة مسعود المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، إن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة لإيصال نتاجات النادي من العناوين الثقافية والتراثية إلى فئات وشرائح مجتمع العين المختلفة، وهي كذلك فرصة أهم لإطلاعهم على ما يضطلع به النادي من دور بارز في الاهتمام بالتراث، وبالجهود المميزة التي يبذلها في سبيل تعزيز مفاهيم الحفاظ على التراث والمحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها المختلفة.

وأشارت المنصوري إلى أن النادي ينظم محاضرة اليوم الخميس، ضمن مشاركته في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، بعنوان «تطور التخطيط العمراني لمدينة العين.. من واقع التجربة»، يقدمها المهندس طلال السلماني، كما ينظم أمسية شعرية يوم السبت القادم تتضمن إطلاق ديوان «السحاب العذب» وقراءات شعرية في قصائد الديوان، يقدمها الشاعر سعيد بن غماض الراشدي والشاعرة مريم النقبي.