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ثقافة

مجسم «النسيج الحضري» يعرض للمرة الأولى في «فن أبوظبي»

المجسم الفني
17 نوفمبر 2022 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وبالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عرضت جامعة نيويورك أبوظبي المجسم الفني الفائز بالنسخة العاشرة من جائزة كريستو وجان كلود 2022 للمرة الأولى في معرض فن أبوظبي.
ويحمل المجسم الفني اسم «النسيج الحضري» وهو عبارة عن سلسلة من أربع منحوتات تشابه قطعاً من الخيوط التي تتداخل مع بعضها بعضاً وتتشابك مع الأرض لتحويل البيئة المادية المحيطة بالعمل الفني إلى قطعة من القماش تربط أجزاءه ضمن نسيج واحد. وتم تصميم المجسم من قبل طلاب السنة الثانية في جامعة نيويورك أبوظبي، وهم الإماراتية روضة المزروعي، وجيرالد جيسون كروز من الفلبين، وجنيفر تساي من تايوان.
وتم كشف النقاب عن المجسم الفني بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، وريما عبد المالك، وزيرة الثقافة الفرنسية، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وباتريك مودي، سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، وإينيغو دي بالاسيو، سفير مملكة إسبانيا لدى دولة الإمارات، وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مهرجان أبوظبي، ومارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، وإميلي دوهرتي، مديرة جائزة كريستو وجان كلود، فلاديمير يافاشيف، مدير عمليات جائزة كريستو وابن أخيه، وريتا عون عبدو، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وديالا نسيبة، مدير معرض فن أبوظبي، ومايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي، بالإضافة إلى الفنانين الفائزين وغيرهم.

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تحفيز الإبداع 
قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «تمثّل جائزة كريستو وجان كلود إحدى ركائز رؤيتنا في تحفيز الإبداع لدى الشباب والاستثمار فيهم، والالتزام برعاية الابتكار وتنمية المهارات الفنية الواعدة لدى أفراد المجتمع الإماراتي، ويسعدنا أن يعرض عمل (النسيج الحَضَري) الفائز بالجائزة لهذا العام، ضمن فن أبوظبي، لما يمثله هذا المعرض من احتفالية عالمية سنوية للفنون تؤكّد مكانة أبوظبي عاصمةً للثقافة وحاضنةً للإبداع». وتابعت: «يسرنا أن نقدّم هذا العمل الاستثنائي من الجائزة في دورتها العاشرة، وأن نعرّف جمهور فن أبوظبي بمشروع فني طموح لطلبة جامعة نيويورك أبوظبي الفائزين: روضة المزروعي، جيسون كروز وجنيفر تساي، في إطار شراكتنا الثقافية المجتمعية المستمرة مع شركائنا التعليميين عبر الإمارات السبع».
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي: «يتطلب إنتاج أي عمل فني ناجح تمتُع العاملين عليه بالإبداع والإلهام والحدس وحس المبادرة.. نحن فخورون بطلاب جامعة نيويورك أبوظبي لفوزهم بهذه الجائزة المرموقة عن هذا العمل الفني الذي يجسد مفهوم الترابط بكافة معانيه». 

فرصة نادرة
قالت إميلي دوهرتي، مديرة جائزة كريستو وجان كلود: «ابتكر كريستو وجان كلود أعمالاً فنية مميزة ساهمت في تغيير مفهوم الفن العام في جميع أنحاء العالم. هذا العام، وللمرة الأولى، حظي الفنانون الشباب الفائزون بفرصة نادرة للكشف عن أعمالهم في أحد المعارض الفنية الرائدة في المنطقة، ويسعدنا رؤية فنانين إماراتيين طموحين يعرضون أعمالهم الفنية».
وقد تم تصميم المجسم الفني على نحو يحثّ المشاهد على التفاعل معه بهدف تقديم عمل فني ينبض بالحيوية والإلهام. وبعد عرضه في فن أبوظبي، سينتقل مجسم «النسيج الحضري» إلى جامعة نيويورك أبوظبي، تليها حديقة أم الإمارات في أبوظبي.
وتُقام جائزة كريستو وجان كلود سنوياً منذ عام 2013 بالتعاون مع رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، وتعد بمثابة منصة انطلاق للفنانين في جميع أنحاء الإمارات التي تشجع الأعمال الفنية الجديدة وتقدم للفائزين نظرة عن الحياة المهنية كفنانين، من التكليف إلى المعرض. والبرنامج مفتوح للطلاب المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والخريجين الجدد.

فن أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
معرض فن أبوظبي
شمسة بنت حمدان
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون
جامعة نيويورك أبوظبي
جائزة كريستو وجان كلود
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