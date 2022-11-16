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ثقافة

وزيرة الثقافة الفرنسية تزور متحف اللوفر أبوظبي

محمد خليفة المبارك وريما عبد الملك وكبار الحضور خلال الزيارة (من المصدر)
17 نوفمبر 2022 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل متحف اللوفر أبوظبي، على هامش إحياء الذكرى السنوية الخامسة لتأسيسه، معالي وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر في إطار زيارة خاصة.
حيث حضرت معاليها، خلال زيارتها، جولة خاصة في صالات العرض برفقة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ورئيس متحف اللوفر أبوظبي، ومانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، ومجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات المرموقة.
وقد ألقى معالي محمد خليفة المبارك على هامش هذه الزيارة كلمة استعرض خلالها خطط المتحف المستقبلية التي تتماشى مع طموحات أبوظبي الكُبرى والرامية إلى استحداث نظام ثقافي تتفرّد به الإمارة. كما ألقت معالي الوزيرة كلمة تطرقت خلالها إلى الشراكة الدائمة التي تربط بين البلدين.
ويحتفل اللوفر أبوظبي بذكرى تأسيسه السنوية الخامسة تحت شعار «وتستمر القصة الكبرى»، مُستضيفاً في هذا الإطار مجموعة مبهرة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتعليمية.

متحف اللوفر
أبوظبي
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