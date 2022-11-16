الأقصر تشهد انطلاق مهرجان الشعر العربي السابع

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهدت مدينة الأقصر جنوبي مصر، انطلاق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، بمشاركة أكثر من 60 مبدعاً من شعراء وفنانين على مدى 4 أيام.

وأقيم حفل الافتتاح في قصر ثقافة الأقصر بحضور عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ود. هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، ود. صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم المصرية، ود. صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، ود. حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، وأحمد درويش رئيس إقليم جنوب الصعيد، إضافة إلى شعراء، ومثقفين، وأكاديميين، وطلاب، والمئات من المهتمين بالشعر.

وفي البداية رحّب مدير بيت شعر الأقصر حسين القباحي بالحضور، مثمناً دور صاحب السمو حاكم الشارقة في افتتاح بيوت الشعر في الوطن العربي، ومنها بيت شعر الأقصر، مشيداً في الوقت نفسه بمبادرات الشارقة لدعم الشعراء الشباب المصريين، بدءاً من تقديم 30 شاعراً مصرياً منهم عشرة من شعراء الأقصر الشباب قبل اثني عشر عاماً، موضحاً أنهم أصبحوا الآن من أبرز الشعراء في المشهد الشعري المصري والعربي حصداً للجوائز، مستعرضاً أبرز فعاليات بيت الشعر على مدى العام.

وألقى عبدالله بن محمد العويس كلمة أكد فيها أهمية التلاحم العربي في كافة المجالات، قائلاً: «ُتواصل العلاقات الأخوية بين دولةِ الإمارات العربيةِ المتحدةِ وجمهوريةِ مصرَ العربيةِ مسيرتَها المباركةَ، وتعزّزُ أواصرَ المودّةِ بين أبناءِ البلدين الشقيقين في ظلِّ قيادةٍ رشيدةٍ تؤمنُ بأهميةِ التلاحمِ العربيِّ في كافةِ المجالاتِ».

وتحدث العويس حول مهرجان الأقصر للشعر العربي، بقوله: «نحتفي اليومَ بدورةٍ جديدةٍ من مهرجانِ الأقصر للشعرِ العربيِّ، وهو أحدُ أنشطةِ بيتِ الشعرِ في الأقصر الذي يحرصُ على تنظيمِه كلَّ عامٍ ليتوّجَ ويعزّزَ أنشطةَ البيتِ المتنوّعةَ». وفي ختام كلمته، نقل رئيس دائرة الثقافة للمشاركين تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأبدى د. هشام عزمي سعادته بانعقاد الدورة السابعة من المهرجان.

وشارك في أولى القراءات، الشعراء: أحمد إمام، وعبدالله الشوربجي، ومحمد إسماعيل، ويونس أبوسبع، وألقوا قصائد حملت موضوعات شعرية متعددة، وتوالت فعاليات اليوم الأول من المهرجان، حيث شهد في بيت شعر الأقصر افتتاح معرض الملتقى السادس لفن الخط العربي، بمشاركة 25 فناناً من مختلف مدن ومحافظات مصر. وأعقبت المعرض، أمسية شعرية شارك فيها 5 شعراء، هم: الضوي محمد الضوي، وشمس المولى، وعبيد عباس، ونورا عثمان.

وصاحب المهرجان معرض لعدد من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة. وكرّم العويس ومحمد القصير يرافقهما د. هشام عزمي شعراء أولى أماسي مهرجان الأقصر للشعر العربي، بتسليمهم شهادات تقديرية، تثميناً لجهودهم الإبداعية، والإضافة الأدبية النوعية التي أسهموا في تقديمها خلال القراءات.