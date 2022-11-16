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ثقافة

120 قطعة أثرية جديدة في تل أبرق بأم القيوين

ماجد المعلا وعبدالله المعلا يستمعان لشرح حول القطع الأثرية (الاتحاد)
17 نوفمبر 2022 00:22

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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افتتح الشيخ ماجد بن سعود المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، بحضور الشيخ عبدالله بن سعود المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، معرض آثار موقع تل أبرق الأثري، الذي يضم 18 قطعة أثرية مهمة، تم اكتشافها خلال مواسم التنقيب.
ويسلط المعرض الذي يقام في جامعة أم القيوين، ويختتم اليوم (الخميس)، الضوء على أبرز القطع الأثرية المكتشفة في الموقع خلال مواسم التنقيب، بهدف الترويج والمحافظة على الإرث التاريخي للموقع، وتعزيز الموروث الثقافي للإمارة، حيث استطاعت فرق التنقيب اكتشاف 120 قطعة أثرية جديدة خلال العام الجاري.
ويقع موقع تل أبرق الأثري بين إمارتي أم القيوين والشارقة، ويعود تاريخه من الألف الثالث قبل الميلاد حتى القرن الثالث الميلادي، وشملت المكتشفات المعروضة في المعرض، تماثيل على هيئة شخصيات بشرية وحيوانات وقطع أثرية مثل أجزاء من الفخار وأختام وقلائد وغيرها، تم اكتشافها في الموقع.
ويتيح المعرض أمام الجمهور فرصة التعرف على تاريخ الإمارة ومواقعها الأثرية، التي تعكس مدى الغنى الأثري بالإمارة، بالإضافة إلى تعزيز حضور إمارة أم القيوين وإبراز مكانتها التاريخية.
حضر افتتاح المعرض، محمد سرور النقبي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والدكتور جلال حاتم، مدير جامعة أم القيوين، وعدد من مديري الجهات الحكومية في الإمارة، وموظفي دائرة السياحة والآثار والبعثة الإيطالية.

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