جائزة عوشة بنت خليفة السويدي تكرم الفائزين في الدورة الثانية
جائزة عوشة بنت خليفة السويدي تكرم الفائزين في الدورة الثانية
15 نوفمبر 2022 22:23
تحت رعاية خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس وراعي جائزة عوشة بنت خليفة السويدي، أقامت الجائزة حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية، التي جاءت بعنوان «دار الوصل»، في فندق حبتور بالاس دبي، حضره محمد الحبتور نيابة عن راعي الحفل، وعدد كبير من الشعراء والمثقفين والإعلاميين والمشاركين في المسابقة. وبلغ عدد المشاركين في الدورة الثانية في حقل الدراسات الأدبية 18 مشاركاً، وفي حقل الإلقاء لطلبة المدارس 12 مشاركاً، وفي حقل القصيدة النبطية 24 مشاركاً. بدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية ألقاها غيث مطر بن مزينة، عضو مجلس أمناء الجائزة، الذي رحب بالحضور وشكر الدكتورة رفيعة غباش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، على مجهودها، وأوضح أهمية المسابقة وأهدافها، باعتبارها أهم جائزة في الشعر النبطي تحمل اسم «فتاة العرب»، رائدة من رواد الشعر النبطي في دولة الإمارات. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قد اختار لها لقب «فتاة العرب» بعد تكريمها وتقليدها وسام إمارة الشعر في عالم الشعر الشعبي في عام 1989. وقد ألقى عبد السلام المرزوقي، أمين عام الجائزة، كلمة نيابة عن خلف بن أحمد الحبتور راعي الجائزة قال فيها: «عوشة بنت خليفة السويدي شخصية استثنائية عرفها السيد خلف الحبتور عن قرب، وهي امرأة عظيمة تتسم بخصال وفصاحة شعرية ثرية، وهذا ما دفعه لتأسيس جائزة فتاة العرب تخليداً لإرثها الشعري، وتكريماً لمكانتها وموهبتها الشعرية، وترسيخاً لدور المرأة الإماراتية وحضورها المؤثر على الساحتين الثقافية والأدبية». وأضاف المرزوقي «أصبحت عوشة بنت خليفة السويدي اليوم أيقونة الكلمة والفكر لما تحويه قصائدها من معانٍ عميقة، وبيان ثري في الحضارة وحب الوطن والقيادة الرشيدة. نشكر الدكتورة رفيعة غباش على حسن إدارتها للجائزة وشغفها في إظهار شخصية عوشة بنت خليفة والشكر موصول لأعضاء مجلس أمناء الجائزة».
ترجمة أعمال عوشة
ثم قدمت مثايل الصريدي - الفائزة بالدورة الأولى عن فئة الإلقاء لطلبة المدارس - الدكتورة رفيعة غباش، والتي استعرضت في كلمتها رحلتها بتوثيق تاريخ عوشة بنت خليفة السويدي، مؤكدة أنها تنوي ترجمة قصائد فتاة العرب إلى اللغة الإنجليزية. واستكملت الدكتورة حديثها «نجحت في هذا من خلال اللقاءات المستمرة مع الشاعرة الراحلة حيث انطلق المشروع في عام 2009 بعد أن جمعت المعلومات وما كتب عنها». وأضافت: تحدثت مع حفيدات عوشة واتفقت معهم أن نجري مسرحية مصورة، تحكي عن حلمها ابتلاع القمر حين كانت صغيرة، والذي فُسرَ حينها بأنها ستكون ذات شأن كبير. وأضافت: أبلغت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأنني أجمع التراث الشعري لعوشة فقال سموه: إن احتجتِ لأي شيء أخبريني، وقد استطعت خلال بحثنا أن نجمع 150 قصيدة بصوت عوشة. وعلى صعيد آخر قامت الدكتورة نادية عبدالوهاب خوندنة، عضو مجلس الأمناء بإلقاء قصيدة «نهار مسراحي» باللغة الإنجليزية، ثم قدمت الدكتور غانم السامرائي، الكاتب والباحث الأدبي وأستاذ الأدب المقارن والترجمة المشارك في جامعة الشارقة، الذي ألقى بدوره قصيدة «مكانك في النجوم» مترجمة باللغة الإنجليزية. هذا وألقى عدد من الشعراء الفائزين قصائدهم، وفي الختام تم توزيع الشهادات والجوائز على الفائزين والمشاركين كالتالي: - حقل الدراسات الأدبية: حسين فتحي حسين عدوان (المركز الأول). حصة عبدالله راشد مرخان الكتبي (المركز الثاني). عمر بن غابش بن عبيد النوفلي (المركز الثالث). عبدالله أحمد سعيد خميس المهري (جائزة تقديرية). أحمد محمد حسن عبد الفضيل (جائزة تقديرية) - حقل القصيدة النبطية: همسة أحمد يونس - المركز الأول. محمد حمدان لافي العنزه - المركز الثاني. فاضل بن عباس بن أحمد الجميعي - المركز الثاني مناصفة. عبدالله بن شافي عواد العنزي - المركز الثالث. أكرم جميل قُنبس - المركز الثالث مناصفة. مسعود بيت سعيد - جائزة تقديرية. حمد محمد علي قاسم الظنحاني - جائزة تقديرية - حقل الإلقاء لطلبة المدارس: نادر بن عبدالله بن خليف الشمري - المركز الأول. عمار بن محمد بن عبدالله الداوود - المركز الثاني. مارية محمد إبراهيم - المركز الثالث وتم اختيار الشاعر سيف السعدي، لجائزة الشخصية الأكثر عطاءً في الشعر بدولة الإمارات، تقديراً لدوره الرائد في إثراء المشهد الشعري الإماراتي والخليجي. كما كرم رئيس مجلس أمناء الجائزة الدكتور ناصر بن دخيل السعدي، الفائز بالمركز الثاني عن حقل الدراسات الأدبية في الدورة الأولى بسبب تعذر حضوره حفل التكريم السابق. وكان مجلس أمناء الجائزة قد أقام ندوة ثقافية على هامش فعاليات الدورة الثانية لجائزة عوشة بنت خليفة السويدي، لمناقشة كافة الدراسات الأدبية التي شاركت في المسابقة وإتاحة الفرصة للمتسابقين لعرض دراساتهم بشكل موسع. وقد شهدت الندوة هذا العام حضوراً لافتاً من كافة الفئات العمرية المهتمة بالشعر النبطي بشكل عام وشعر عوشة بنت خليفة السويدي على وجه الخصوص.