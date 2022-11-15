معرض الفنون البصرية: 30 فناناً بـ«أم القيوين الإبداعي»

سعيد أحمد (أم القيوين)

افتتح الشيخ صقر بن سعود المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، أمس الأول، معرض الفنون البصرية، الذي يقام في مركز أم القيوين الإبداعي، بمشاركة 30 فناناً من عدة دول، ويستمر لمدة 3 أيام.وتفقد الشيخ صقر المعلا، المعرض، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، واستمع إلى شرح مفصل من المشاركين حول اللوحات المعروضة، مشيداً بدور وزارة الثقافة والشباب في احتضان المعارض الفنية، التي من شأنها أن تعزز من الإنتاج الإبداعي والثقافي، وتسهم في إيصال رسالة الفن بصورة إبداعية ومعبرة، وتبرز المواهب الشبابية.

وقال عبدالله علي بوعصيبة، مدير مركز أم القيوين الإبداعي، إن معرض الفنون البصرية يقام للمرة الثانية، وهذه الدورة تضم 30 لوحة فنية لمجموعة من الفنانين التشكيليين الإماراتيين ومن دول العالم، لافتاً إلى أن المعرض يعد منصة ثقافية وفنية، ومستقبلاً مشرقاً للصناعات الإبداعية، التي تحاكي المشهد الثقافي في الدولة، وترسخ البيئة الفنية من خلال الإبداع بين الثقافات والشعوب المختلفة.