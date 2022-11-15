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ثقافة

بدء مقابلة المشاركين في الموسم العاشر من "أمير الشعراء"

شعار برنامج «أمير الشعراء»
15 نوفمبر 2022 22:11

بدأ برنامج أمير الشعراء، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، اليوم الثلاثاء، مقابلة الشعراء التي تستمر على مدار يومين في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.

وقدم الشعراء روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة تحكيم البرنامج في موسمه العاشر.

يشارك في المقابلات أكثر من 100 شاعر من الذين وقع عليهم الاختيار من بين 1300 شاعر من عدة دول.

باشرت لجنة تحكيم برنامج أمير الشعراء، التي تضم الدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجو، والدكتورة أماني فؤاد، بمقابلة الشعراء بشكل فردي، والاستماع لقصائدهم وتقييم أعمالهم وفق معايير فنية ونقدية دقيقة.

كما يتيح برنامج أمير الشعراء المجال أمام الشعراء الموجودين في دولة الإمارات الراغبين بالتسجيل خلال فترة المقابلات في مسرح شاطئ الراحة من الساعة 9 إلى 11 صباحاً، وذلك لمنحهم فرصة التقدم للبرنامج والظهور الإعلامي من عاصمة الثقافة أبوظبي، لتُؤكِّد أبوظبي أصالتها في الاحتفاء بالثقافة، وإبداعها العابر للحدود.

يتنافس الشعراء على لقب "أمير الشعراء" وبردة الشعر وخاتم الإمارة للموسم العاشر إلى جانب جائزة نقدية بقيمة مليون درهم لصاحب المركز الأول، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم، و200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للمركز السادس.

المصدر: وام
أمير الشعراء
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