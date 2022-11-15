منح سفيرة الثقافة لدى «الألكسو» درع المجلس العربي للآثاريين

أبوظبي (وام)

منح المجلس العربي للآثاريين العرب السفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان درع المجلس العربي للآثاريين العرب، تقديراً لدورها الكبير في حماية وجمع التراث الحضاري، من خلال تأسيس أكبر موقع إلكتروني «بوابة النقوش العربية» للكتابات والنقوش العربية على الصخور والأحجار والواجهات، ولرصدها جوائز لتشجيع الباحثين على أعمال المسح الميدانى لمواقع النقوش الصخرية بقيمة 4500 دولار أميركي.

أعلن ذلك، خلال افتتاح المؤتمرالدولي للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب الخامس والعشرين، الذي أقيم تحت رعاية جامعة الدول العربية بعنوان «دراسات في آثار الوطن العربي» بمقر المجلس بمدينة الشيخ زايد في جمهورية مصر العربية.

وسلم الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، كلاً من الدكتور محمود عبدالباسط عطية (مصر) مدرس بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور خلدون هزاع عبده نعمان (اليمن) أستاذ مشارك قسم الآثار كلية الآداب جامعة ذمار، والدكتور فايز أنور عبدالمطلب (مصر) أستاذ تاريخ شبه الجزيرة العربية بكلية الآداب جامعة دمنهور، الفائزين بجوائز المجلس العربي في مجال النقوش والكتابات العربية على الصخور، والمقدمة من الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة الثقافة لدى الألكسو، مؤسسة شركة «أناسي» للإعلام، وقيمة كل جائزة 1500 دولار.

وأكد الدكتور الكحلاوي أن درع المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب هو أرفع الجوائز الذي يمنح دائماً لرؤساء وملوك الدول العربية الذين لهم باع طويل في حماية الآثار وتشجيع العمل الأثري، ولمكانتهم الرفيعة لما أولوه من عناية ورعاية للآثار والتراث في الوطن العربي، وقد تم منحه هذا العام للشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة الثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومؤسسة شركة «أناسى» للإعلام.