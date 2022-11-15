«فن أبوظبي» يعلن عن قائمة الأعمال الفنية المعروضة في المواقع الثقافية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «فن أبوظبي» أمس عن قائمة الفنانين المكلفين بتطوير أعمال إبداعية جديدة تستضيفها مجموعة محددة من المواقع الثقافية والتراثية في منطقة العين، ومنارة السعديات، في إطار برنامج «تكليف الفنانين في المواقع الثقافية». وستضم أعمالاً جديدة من الفنان عبدالله السعدي والفنانة مارينيلا ساناتور والفنانة شيلبا غوبتا والفنان كونراد شوكروس.

وسيتم عرض هذه الأعمال التركيبية الجديدة بدءاً من 16 نوفمبر 2022، بالتزامن مع انطلاق معرض فن أبوظبي، وسيستمر عرضها حتى يوم 22 يناير 2023، وهي ستحمل طابعاً خاصاً ينصهر مع حيثيات مكان العرض وتفاصيل قصّته، لتضع الجمهور أمام حوار شمولي يتناول منطقة العرض بأكملها وليس العمل فقط، في محاولة لردم الفجوة بين المعالم التاريخية والعصر الحديث، والتراث والحياة العصرية.

وقالت ديالا نسيبة، مديرة فن أبوظبي: «يعود برنامج الأعمال التكليفية في المواقع الثقافية هذا العام مع مجموعة جديدة من الأعمال التكليفية المعروضة ضمن سلسلة من الوجهات الثقافية، ليكون الزوّار على موعد مع تجربة إبداعية غنية تأخذهم على متن رحلة في أعماق الهوية التراثية لإمارة أبوظبي، بموازاة استضافة معرض فن أبوظبي، حيث سيقدم الفنانون عبدالله السعدي وكونراد شوكروس وشيلبا غوبتا ومارينيلا ساناتور إبداعات جديدة مستوحاة من مدينة العين. ونحن سعداء كذلك بعرض أعمال الفنانة مارينيلا سيناتور عند مدخل المعرض. ويوجّه هؤلاء الفنانون، عبر مسارات مختلفة، الجمهور للتأمل في مفاهيم شتى، مثل المجتمع والمشاركة المجتمعية واللغة والذاكرة والإنسان وأخيراً الضوء».

ويستعرض كل عمل من هذه الأعمال الفنية المعروضة في المواقع الثقاقية المفاهيم الأساسية في المجتمع عموماً، وهي فكرة إبداعية اكتسبت زخماً واسعاً عقب تفشي الجائحة التي تسببت في حالة من الانغلاق في جميع أنحاء العالم وكانت سبباً في تغيير الكثير من جوانب ومفاهيم حياتنا اليومية.

تكليف الفنانين

فيما يتعلق بالأعمال الفنية لبرنامج «تكليف الفنانين في المواقع الثقافية» 2022: استلهم الفنان الإماراتي عبدالله السعدي عمله الفني من توليفة ساحرة جمعت بين فنون الرسم والتشكيل والمذكرات الفنية وشغفه بجمع الأشياء التي يعثر عليها وتصنيفها بشكل منهجي ومحاولة استنباط حروف أبجدية جديدة.. وعندما يلتقي المشاهد بهذا العمل وينجح في تفسيره ويكتمل ذاك المشهد الإبداعي، تتجلّى أمامه الرسالة الكامنة والتي تتضمن رسالة عن فترة الجائحة العالمية وتوابعها.

أما العمل الفني للمبدعة مارينيلا ساناتور بعنوان «الأجسام المتحالفة» فهو عبارة عن تحفة معدنية كبيرة الحجم ومزدانة بمصابيح إضاءة LED، والعمل يحمل نصوصاً وعناصر أيقونية مستوحاة من الخلفية الثقافية لهذه الفنانة الإيطالية.

ويُعرض العمل الفني «لا زالوا لا يعلمون بما أحلم» المصوّر للفنانة شيلبا غوبتا في قلعة الجاهلي في مدينة العين، وهو ثمرة لممارسات هذه المبدعة التي تتناول مجموعة من الوسائط، مثل المقتنيات المكتشفة والأعمال المرئية التفاعلية المعتمدة على أنظمة الكمبيوتر والعروض الأدائية.

أما الفنان كونراد شوكروس فيعرض هو الآخر عملاً إبداعياً بعنوان «أنماط الغياب (Bb36D10) - منارة الصحراء» في واحة العين، مستعرضاً محاولاته للتجاوب مع موضوع الضوء والفضاء والقوة التأملية للصحراء.

وتجدر الإشارة أن برنامج «تكليف الفنانين في المواقع الثقافية»، الذي كان يُعرف باسم «آفاق: تكليف الفنانين» سابقاً، يشكل جزءاً من البرنامج العام لفن أبوظبي المُقام على مدار السنة، والذي يطرح أمام الجمهور والزوّار منصّة لاستكشاف فنانين جدد والتعرّف على أعمالهم وزيارة المواقع الثقافية والتراثية في جميع أنحاء الإمارة.

تفتح النسخة القادمة من معرض فن أبوظبي أبوابها أمام الجمهور في منارة السعديات، ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022 وحتى يوم 20 نوفمبر 2022، أما الأعمال التكليفية المعروضة في جميع أنحاء أبوظبي فستظل متاحة للمشاهدة أمام الجمهور حتى يوم 22 يناير 2023.