اختتام مهرجان الشعر المغربي في مراكش

اختتم مهرجان الشعر المغربي فعاليات الدورة الرابعة التي أُقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، ونظمتها دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، على مدى 3 أيام بمشاركة واسعة من شعراء ومثقفين ونقاد وفنانين مغاربة. حضر حفل الختام عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والبروفيسور أحمد قادم عميد كلية اللغة العربية في جامعة القاضي عياض في مراكش، وعدد كبير من الأكاديميين والطلاب والمهتمين بالشعر. وثمّن المشاركون دور الشارقة في دعمها ورعايتها للشعر العربي عبر المبادرة المميزة الممثلة في بيوت الشعر في الوطن العربي، معتبرين المهرجان فضاءً إبداعياً وثقافياً ينفتح على آفاق شعرية واسعة المدى في المغرب، معربين في الوقت نفسه عن شكرهم للشارقة بوصفها حاضنة للمبدعين والإبداع. وتنقّل المهرجان بين مؤسسات ثقافية وأكاديمية، محتفياً بالقصيدة ومبدعيها، وسط حضور كبير يؤكد أهمية الحدث الشعري. شهد مهرجان الشعر المغربي تنوعاً واسعاً في القراءات الشعرية، حيث رافق القصيدة العربية الفصيحة، أطياف أخرى من الشعر المغربي المتنوّع، ليشكّل المهرجان منصة ثقافية لكافة أشكال الشعر في المغرب. ومثّلت فقرة «قصيدة مغربية» هذا التنوّع في القراءات للشعراء: إسماعيل آيت إيدار، وعبدالحق عدنان، والسالمة لحميدي، وأم العيد عدناني، في جلسة شعرية قدّم لها الشاعر بدر هبول، فيما شاركت الفنانة مينة جواوي بجولة موسيقية لافتة. وأعقب القراءات توزيع شهادات على المشاركين في ورشات الكتابة الشعرية التي تنظمها دار الشعر في مراكش لأكثر من 100 مشارك من (الأطفال واليافعين والشباب)، وسلّم عبد الله بن محمد العويس، ومحمد إبراهيم القصير والرشيد مصطفى ممثلاً عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، الملتحقين بالورشات شهادات تقديرية. ويأتي هذا التكريم في إطار تشجيع ودفع الموهوبين من الشباب إلى مواصلة الكتابة في كافة حقولها الابداعية. وعقب ذلك تم افتتاح معرض مجلات دائرة الثقافة في الشارقة، حيث أقبل الجمهور عليها بزخم كبير حتى نفدت جميع النسخ من المجلات. واختتمت الدورة الرابعة لمهرجان الشعر المغربي فعالياتها بحديقة «عرصة مولاي عبدالسلام»، بأمسية تحت عنوان «رؤى شعرية» بمشاركة الشعراء: الحسن العسيبي، ومحمد بلمو، وزكية المرموق، وكمال أخلاقي. وتقديم الشاعرة مريم الميموني. كما شهد حفل الختام فقرة موسيقية للمبدعتين المغربيتين وصال حاتم مع الموسيقيين محمد أيت القاضي وياسين الرازي، والفنانة الثانية نبيلة معن وفرقتها الموسيقية.