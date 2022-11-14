الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

الإمارات تشارك في القمة الفرانكوفونية الـ 18 بجزيرة جربة التونسية

الإمارات تشارك في القمة الفرانكوفونية الـ 18 بجزيرة جربة التونسية
15 نوفمبر 2022 02:42

تونس (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يفتتح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو الإندونيسية
عبدالله بن زايد: حريصون على العمل المشترك البنّاء إقليمياً ودولياً

تشارك دولة الإمارات في أعمال القرية الثقافية الفرانكوفونية التي انطلقت أمس الأول الأحد، وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري بالتزامن مع انعقاد القمة الفرانكوفونية الـ 18، التي تعقد في جزيرة جربة في تونس بين 18 و20 نوفمبر الجاري، تحت عنوان: «التواصل في التنوع، كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرانكوفوني».  
تأتي المشاركة الإماراتية في القرية الثقافية الفرانكوفونية في إطار التعريف بالتنوع الثقافي الذي تتميز به الدولة، من خلال جناح خاص يبرز الثقافة والقيم الإماراتية الأصيلة، ويركز على الترويج للموروث الشعبي، فضلاً عن المشاركة في فضاءات متنوعة مثل المسرح، والتكنولوجيا، والحرف التقليدية.
كانت أصيل حواء، رئيسة مكتب المنظمة الدولية للفرانكوفونية في شمال أفريقيا قد افتتحت القرية الفرانكوفونية مساء أمس بفضاء «اكتشف جربة» في معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين.
شارك في الافتتاح كل من معالي حياة قطاط القرمازي، وزيرة الثقافة في تونس، ومعالي محمد ولد اسويدات، وزير الثقافة والشباب والرياضة الموريتاني، وسعيد بن زايد، والي مدنين.
وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي سفير الدولة لدى المنظمة الدولية للفرانكفونية، أهمية مشاركة الدولة في هذه الحدث الثقافي المهم، الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على تواجد الدولة في المحافل الدولية والمشاركة الفعالة فيها.
وقدم النيادي شرحاً وافياً حول ما تتضمنه مشاركة دولة الإمارات في القرية الفرانكوفونية، التي شهدت إقبالاً كبيراً من سكان جزيرة جربة، ومن قبل وفود الدول المشاركة في اجتماعات القمة، حيث استقطب جناح دولة الإمارات جموعاً أبهرتهم عروض العيالة والرزفة والحربية، والفعاليات الفلكلورية.

الإمارات
القمة الفرانكوفونية
تونس
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
رئيس الدولة يفتتح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو الإندونيسية
الإمارات
رئيس الدولة يفتتح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو الإندونيسية
اليوم 02:47
سلطان القاسمي يعتمد موقعاً لإنشاء مركز تجاري في خورفكان
الإمارات
سلطان القاسمي يعتمد موقعاً لإنشاء مركز تجاري في خورفكان
اليوم 02:47
عبدالله بن زايد: حريصون على العمل المشترك البنّاء إقليمياً ودولياً
الإمارات
عبدالله بن زايد: حريصون على العمل المشترك البنّاء إقليمياً ودولياً
اليوم 02:47
الإمارات تدعو إلى تحفيز التدفق التجاري والاستثماري العالمي
الإمارات
الإمارات تدعو إلى تحفيز التدفق التجاري والاستثماري العالمي
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©