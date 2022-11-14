«الإمارات لمسرح الطفل» 22 ديسمبر وصابر رجب شخصية المهرجان

محمد عبدالسميع (الشارقة)

عقدت اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، والتي ستنطلق في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، اجتماعها بحضور أعضاء اللجنة وهم: إسماعيل عبدالله، أحمد بورحيمة، أحمد الجسمي، د. حبيب غلوم، وليد الزعابي، مرعي الحليان، أحمد ناصر الزعابي، وفيصل علي، حيث حددت اللجنة موعد إطلاق المهرجان، بالإضافة إلى اختيار لجنة مشاهدة العروض ولجنة التحكيم والشخصية المكرمة في المهرجان.

ووقع اختيار أعضاء اللجنة على الفنان الإماراتي القدير صابر رجب، ليكون شخصية العام في هذه الدورة، لعطائه الكبير، ومنجزه بالغ الأثر في مسرح الطفل.

وصرح رئيس المهرجان، رئيس جمعية المسرحيين، إسماعيل عبدالله بقوله: سعدنا كثيراً بإطلاق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبادرة سموه بإعادة الحياة لهذا المهرجان، ابتداء من هذا العام، الأمر الذي حفزنا لتقديم دورة جديدة، تحافظ على المكتسبات التي تحققت للمهرجان، وتبني عليها.