جلستان ضمن فعاليات «العين للكتاب».. «تحصينات أبوظبي» والمجلات المحكّمة

سعد عبد الراضي (العين)

فعاليات متنوعة وأجواء ثقافية تحمل عبق التراث وتضوع بالفرح في مدينة العين، استمتع بها زوار مهرجان العين للكتاب، أمس، في اليوم الأول من نسخته الـ13، حيث يختزل المهرجان مضامين كبيرة في عناوين مركزة، تسلط الضوء على موضوعات تربط بين التراث بألقه والثقافة بتشعباتها وقوالبها المتعددة. والمهرجان الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري، تحت شعار «العين أوسع لك من الدار»، يحفل بمجموعة متنوعة وغنية من الأنشطة الثقافية والتفاعلية التي تحفز على الإبداع والابتكار، تقام في أروقة خمسة من المعالم البارزة في مدينة العين.

جلستان ثريتان

وشهد المسرح الهلالي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، جلستين حواريتين، على هامش مهرجان العين للكتاب 2022. وتناولت الجلسة الأولى مجلة «المركز» المحكّمة الصادرة عن مركز أبوظبي للغة العربية، وشارك فيها كل من الدكتور خليل الشيخ، أستاذ جامعي وباحث وناقد أدبي، والدكتور بلال الأورفه لي، باحث وأكاديمي، وأدارتها رزان حسين، مديرة برامج في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. وأكد المتحدثان أن المجلات العلمية المحكمة تشكل منصة لتطوير البحث العلمي في شتى المجالات، كونها تستند في نشرها إلى معايير أكاديمية رصينة، ما يشكل عاملاً حاسماً في تقدم المجتمعات، وتعزيز حضورها دولياً، منوهين بمركز أبوظبي للغة العربية ومبادرته «المركز»، وهي المجلة المحكّمة الأولى التي تصدر كاملة باللغة العربية عن مؤسسة بريل، إحدى أهم دور النشر الأوروبية المرموقة، حيث تُعنى بالدراسات العربيّة لغةً وأدباً وثقافة.

التراكم المعرفي

وقال الدكتور بلال الأورفه لي، إن المجلة تدعم صناعة النشر العلمي باللغة العربية، وتأتي في وقت تعاني فيه هذه الصناعة افتقاد المعايير الجادة وقلة الأثر الذي تتركه المجلات غير المحكّمة في المجتمع العلمي والبحثي، مؤكداً أن من شأن المجلة أن تعزز التراكم المعرفي الذي ينعكس إيجاباً على البحث العلمي، وترتقي به إلى المستويات العالمية المنشودة، موضحاً أن العام المقبل سيشهد إدراج المجلة في قاعدة بيانات «سكوبوس» التي تحتوي على ملخصات ومراجع وستوضع تحت تصرف الباحثين.

الأثر في الأدب

وبدوره، قال الدكتور خليل الشيخ، إن العدد الأول من المجلة نصف السنوية تناول موضوع الأثر في الأدب العربي، بينما سيتمحور العدد الثاني حول الأمل، معرباً عن تفاؤله بأن تسهم المجلة بأن تكون أداة رافعة ووسيلة تُجسد ما ينتج في البحث العلمي على أيدي أساتذة متخصصين، يشكلون محوراً أساسياً في حركة البحث العلمي في العالم العربي.

وأضاف أن مركز أبوظبي للغة العربية يهدف إلى توطيد العلاقة بين اللغة العربية والبحث العلمي، وهذا يقتضي نشر الدراسات المتميزة، مبيناً أن الشراكة مع مركز بريل توفر السمعة الأكاديمية اللازمة لتحقيق انتشار أوسع، حيث يُجري تدقيقاً سنوياً وحوكمة تغطي جميع الجوانب، بما فيها حجم الخط الذي تنشر فيه محتويات المجلة.

تحصينات أبوظبي

أما الجلسة الثانية التي شهدها أيضاً المسرح الهلالي في الجامعة، والتي حملت عنوان «تحصينات أبوظبي.. تاريخها وسماتها ووظائفها»، فتحدث خلالها الدكتور حمدان راشد الراشدي، رئيس وحدة المباني التاريخية والمناظر الطبيعية في أبوظبي، أمام المحاور عمر الكعبي، رئيس قسم مواقع العين والظفرة التاريخية والثقافية، مقدماً شرحاً موجزاً عن البعد الأثري والتاريخي للتحصينات.

وأوضح الراشدي الأنواع الأربعة للتحصينات، وهي الحصن، والقلعة، والمربعة، والبرج، والفوارق بينها من حيث الأشكال والمحتويات، فضلاً عن الأهداف الدفاعية والاجتماعية والثقافية التي يخدمها كل نوع، مشيراً إلى أنها لم تكن مجرد تكتيكات دفاعية، بل كانت نموذجاً معمارياً فريداً وملتقى لأهالي المنطقة في مناسباتهم الوطنية والدينية.

الكلمة المغناة

يصحب مهرجان العين للكتاب رواده هذا العام في رحلة تاريخية فنية للاستمتاع بجماليات الموروث الشعري العريق الذي تزخر به مدينة العين، وتحفل به دواوين شعرائها الراحلين والمعاصرين، وذلك من خلال برنامج «الكلمة المغناة» الذي يحتفي برموز الشعر النبطي المغنى في قصر المويجعي بمدينة العين، بأمسيات ثقافية تبدأ في السادسة مساءً كل يومٍ من أيام المهرجان.

ورش الكتابة الإبداعية

يمكن لرواد مهرجان العين للكتاب من محبي الكتابة والراغبين في تطوير مهاراتهم الإبداعية حضور ورش للكتابة الإبداعية في مكتبة زايد المركزية بمدينة العين، حيث تتضمن ورشاً لكتابة الأعمال السينمائية، وفن كتابة قصص الأطفال، كما يمكن للأطفال أيضاً الاستمتاع بجلسات حكائية لسماع أجمل القصص وأكثرها تشويقاً.