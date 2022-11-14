شعيب أختر يروي تفاصيل مؤثرة في حياته

التقى اللاعب الباكستاني شعيب أختر، صاحب أسرع رمية في تاريخ لعبة الكريكيت، بسرعة 161.3 كم/ ساعة، بجمهوره ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، وكشف فيها عن حقائق غير معروفة من قبل حول حياته الشخصية وكواليس مسيرته الاحترافية التي حمل فيها لقب «قطار مدينة راولبندي السريع». وشاهد الجمهور خلال الجلسة عرضاً بعنوان «قصة شعيب أختر»، التي رواها الشاعر سهيل آغا بأسلوب قصصي يُعرف باسم «داستانجوي»، وهو شكل من أشكال فن السرد الشعبي الذي كان سائداً في القرن الرابع عشر، وروى فيها قصصاً مؤثرة من حياة اللاعب. وبعد العرض، تحدث اللاعب أختر، عن تفاصيل مؤثرة في حياته من كتابه بعنوان «Controversially Yours»، الذي يمثّل مصدر إلهام للكثيرين للتغلب على صعوبات الحياة وتحقيق كل ما يصبون إليه، وأشار إلى أنه كان مريضاً حين كان طفلاً، ووالدته أسمته بهذا الاسم إحياء لذكرى شقيقه الأكبر، الذي توفي بعد ولادته. ونسب الفضل في نجاحه لوالدته، التي توفيت قبل بضعة أشهر، وقال: «لم أستطع المشي حتى بلغت السادسة من عمري، والأطباء أخبروا والدتي أنني سأحيا بإعاقة جسدية، ولكنها لم تستسلم بشأني، إذ دأبت على حملي رضيعاً والسير بي خمسة أميال لأشهر متتالية لإيمانها بقدرتي على الشفاء، حيث كانت والدتي عداءة تركض وترمي الكرات بسرعة كبيرة، وأنا ورثت عنها كل جيناتها!» وفي الختام، أعرب اللاعب أختر عن امتنانه الكبير لـ «هيئة الشارقة للكتاب» على منحه فرصة المشاركة في المعرض والتحدث إلى جمهوره عن تفاصيل حياته.