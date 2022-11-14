حاصد «البوكر» شيهان كاروناتيلاكا يكشف رحلته مع الأدب
حاصد «البوكر» شيهان كاروناتيلاكا يكشف رحلته مع الأدب
14 نوفمبر 2022 17:12
استضافت الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ضمن فعالياتها الختامية يوم أمس، الكاتب الروائي السيريلانكي شيهان كاروناتيلاكا، الفائز بجائزة «بوكر» الأدبية البريطانية لعام 2022 عن روايته «أقمار مالي ألميدا السبعة» التي تدور أحداثها في العام 1990 خلال الحرب الأهلية في سيريلانكا، من خلال مصور حرب يحيا كشبح بعد وفاته ويحاول أن يدل أقاربه على صوره التي وثقت تلك الفظاعات في سبع ليال في عالم الموت، من خلال سرد خيالي فانتازي مليء بالأحداث. شيهان كاروناتيلاكا، عبر عن سعادته بالمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب في نشر الثقافة وفي التواصل الحضاري، كما تحدث عن روايته الفائزة وتجربته السردية وأهمية الرواية في تقديم رؤية للحياة وللتوثيق التاريخي وتقديم الرسائل المعرفية التي تفتح عيون المجتمع على نفسه. وتحدث كاروناتيلاكا عن الأدب السيريلانكي، وعن الحضور العالمي، وأهمية هذا الحضور، كما تحدث عن الكتابة والتقنيات السردية وأوقات الكتابة، حيث أثار تساؤلات جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب، حول السرد والكتابة وآفاق الرواية السريلانكية والأدب الفانتازي ومميزات هذا اللون الأدبي ومقوماته الإبداعية والتحديات التي تواجه الكاتب والكتابة عموماً، وغيرها من الأسئلة التي أجاب عليها كاروناتيلاكا، الذي يعد ثاني سريلانكي يفوز بهذه الجائزة التي تمنح لأفضل رواية صادرة باللغة الإنجليزية، بعد مايكل أونداتجيز الذي حصل على بوكر في 1992 لروايته «المريض الإنجليزي».