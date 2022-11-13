أحمد عمارة: «السلبية» هي بداية الانطلاق نحو الإيجابية

الشارقة (الاتحاد)

استقبل معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41، استشاري الصحة النفسية الدكتور أحمد عمارة، وسط حضور كبير بقاعة الاحتفالات، حيث ألقى محاضرة بعنوان «الجانب المشرق للسلبية»، تحدث خلالها عن 4 محاور هي: «من أين تأتي السلبية»، و«الإيجابية السامة.. وكيف يرتكب البعض سلبيات تحت مسمى الوعي»، و«فوائد السلبية وسبب وجودها»، و«كيف تستخدم السلبية لتحقيق أكبر مكاسب في حياتك وتنطلق بقوة أكبر ممن لم يكن لديه سلبيات».

وقال عمارة، إن الله خلق الكون به ضدان فهناك نظرية تقول: (أ+ ب =ج)، فالرمز (أ) يرمز إلى الأحداث والمواقف التي تحدث في الحياة، و(ب) هي الاستجابة أو رد الفعل تجاه (أ)، بينما (ج) هي النتائج، مشيراً إلى أن النتائج لا علاقة لها إطلاقاً بالظرف، ولكنها ترتبط بنسبة 99.9% باستجابتنا وتعاطينا مع الظروف.

وأكد أن السلبية هي بداية الانطلاق نحو الإيجابية، فلا يستطيع أحد أن ينطلق نحو الإيجابية إلا بالرجوع للوراء، وهذا هو الجانب الأسمى لوجود «الضد» في الحياة، مشيراً إلى أن السلبية تأتي في الأساس من «العقل البشري»، لأن كل ما في الكون محايد، فهو ليس سلبياً أو إيجابياً.

وأضاف: «كلما ترغب في الانطلاق إلى الأمام سترجع إلى الخلف، فالبعض يرى الرجوع للخلف سلبية، لكن البعض الآخر يرى هذا الرجوع إيجابياً في الانطلاق للأمام». وتابع: «التطور الطبيعي في الحياة هو اجتماع ضدين، ولكن علينا الحذر من الإفراط في تسمية الأضداد وانتقاء أحدهما على أنه سلبي»، لافتاً إلى أن السلبية أتت من «أدمغتنا الحيوية»، واليوم لو وضعنا في اعتبارنا أن كل ما يحدث في الكون هو الطبيعي، فسنبدأ بفهم ما يحدث لنا بمنتهى الهدوء، ضارباً المثل بالسيارة التي لا يمكن أن تتحرك إذا لم تخرج الطاقة السلبية.

وأشار إلى أن المبالغة في إظهار الجانب الإيجابي يعد شكلاً من أشكال «الإيجابية المسمومة» التي تضر أكثر مما يتخيل الشخص، وبالتالي فالوقوع في هذا النوع من الإيجابية خطأ وأشبه بشخص يريد أن يمشي بقدمٍ واحدة دون أن يقفز، مضيفاً: «حينما ترفض الجانب الضد في الحياة فأنت تخالف سنة الحياة وبالتالي يبدأ وقوع ألم عنيف بالداخل، فمقدار ألمك من مقدار الإيجابية المسمومة، لأنك تخالف سنة الحياة». وتابع: «بعض الناس لا يتقبلون السلبي إلا حينما يزداد ويستفحل في حياتهم، فهناك أشخاص لديهم أشياء يرفضونها في الحياة ويتعاملون معها بصورة خاطئة وهم يعلمون ذلك، إلا أنهم يبالغون في التظاهر بالإيجابية.. وبالتالي فالإيجابية المسمومة تضر».