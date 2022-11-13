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ثقافة

وداد بوشماوي: الاهتمام بالكتب والمطالعة ما زال موجوداً

وداد بوشماوي خلال الجلسة (من المصدر)
14 نوفمبر 2022 01:40

الشارقة (الاتحاد)

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كشفت الدكتورة وداد بوشماوي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 2015، أنها تزور معرض الشارقة الدولي للكتاب للمرة الأولى، مشيرة إلى أن الحضور هذا العام متميز في ظل اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برعاية الثقافة والمثقفين، وهو ما يؤكد أن الاهتمام بالكتب والمطالعة ما زال موجوداً رغم غزو الإنترنت والسوشيال ميديا، مؤكدة أهمية استمرار ولع الشباب والفتيات بالمطالعة.
وعن أبرز مجالات القراءة التي تحبها، قالت: «بحكم اختصاصي أحب كتب القيادة الذاتية وقصص النجاح لمن بنوا أنفسهم بأنفسهم، فهي كتب تلهمني، وكذلك أحب التاريخ لأنه حينما يسألك إنسان عن تاريخ حضارتك وبلدك ودينك تستطيع أن تجيبه، فمن لا يعرف تاريخه لا يستطيع أن يحكي عن الحاضر»، مؤكدة أن هذه الكتب تحوي الكثير من الثقافة والتعلم لأنها تمثل قيمة حقيقية، فحينما تطّلع تستطيع أن تتحدث مع الناس.
وعن شعورها وقت الفوز بجائزة نوبل قالت: «أعظم شعور عشته في حياتي هو أن الله أعطاني أولاداً، وهذا شعور لا يمكن أن يقاس، وثاني أعظم شعور أعشه هو حينما فزت بجائزة نوبل، فهي أفضل هدية يمكن أن أقدمها لتونس، لأنها وسيلة للتعريف بتونس والمجتمع المدني فيها وكذلك المرأة العربية التونسية».

وداد بوشماوي
جائزة نوبل للسلام
سلطان بن محمد القاسمي
الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
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