مختارات شعرية ونثرية لأديب «المواقف النبيلة»

الشارقة (الاتحاد)

استضاف جناح «روايات» التابع لـ«مجموعة كلمات» والمشارك في فعاليات الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، حفل توقيع كتاب «أشعار زبيغنيف هربرت» الذي يضم مختارات شعرية ونثرية للشاعر والأديب البولندي، ترجمه إلى العربية الأديب والشاعر والمترجم العراقي هاتف جنابي.

وبعد مقدمة المترجم حول إجماع النقاد والشعراء والقراء البولنديين على أهمية التجربة الشعرية والشخصية للشاعر هربرت، يقدم الكتاب مجموعة مختارة من دواوينه، تتضمن كلاً من «وتر الضوء»، و«هرميس: الكلب والنجمة»، و«قصائد نثر»، و«دراسة الشيء»، و«كتابة»، و«السيد كوجيتو»، و«تقرير من مدينة محاصرة وقصائد أخرى»، و«مرثية الوداع»، و«روفيجو»، و«أبيلوج العاصفة»، ويختتم بـ«ملاحق نقدية».

ويقول الأديب والناقد العراقي هاتف جنابي، مترجم الكتاب: «يسرني نقل عناوين وتجارب غير معروفة في بلداننا وثقافتنا لأننا بأمسّ الحاجة لتجارب شعوب تشبهنا في بعض التفاصيل، وزبيغنيف من كبار شعراء بولندا الذي يحترمه الشعب البولندي شعراً ومواقف، لأنه لم يداهن، وله صوته المتفرد، كما أنه مسرحي وكاتب مقالات من الطراز الأول».

ويضيف: «انضم الشاعر لحركة المقاومة البولندية خلال الحرب العالمية الثانية مدافعاً عن بلاده ضد الاحتلال النازي، كما كان من أبرز المعارضين للمد الشيوعي بعد الحرب، ويمتاز شعره بالمواقف النبيلة والمشرفة بطريقة فنية وذكية، وهو صوت الرجاء والأمل البولندي، ومن الأصوات الأدبية الشريفة المنادية بالتخلص من الديكتاتوريات العسكرية».