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ثقافة

«بث مباشر من جهاز سامسونج» جديد وليد عثمان

«بث مباشر من جهاز سامسونج» جديد وليد عثمان
14 نوفمبر 2022 01:39

سعد عبد الراضي (الشارقة)

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صدر للكاتب وليد عثمان، رواية جديدة تحمل عنوان «بث مباشر من جهاز سامسونج»، يقتحم الكاتب فيها بعض كواليس الإعلام المصري في أعقاب يناير 2011.
الرواية، وهي الثالثة في مسيرة الكاتب بعد «جمر» و«عشت الموت»، تتقاطع شخصياتها في ردهات الإعلام، فبعضهم يتمسك بموقع قديم أصبح مهدداً بفعل تيار التغيير، والآخر يسعى إلى اقتناص مكان في الواقع الجديد. ويبدو الإعلام في الرواية، التي وقعها وليد عثمان في معرض الشارقة للكتاب، متأثراً بحالة اللايقين، باحثاً عن طريق في واقع سياسي واجتماعي يتبدل بسرعة وتتوالى المتغيرات فيه إلى حد الإرباك. وتبدو في كواليس الرواية الصادرة عن «دار صفصافة» المصرية، حكايات وغوايات، كلمات ولكمات، أرواح مسحوقة بمطامح ومطامع تصنع المطابع والكاميرات حضورها ثم تلقيها لمن يوزعها على أرصفة الغياب. يقول وليد عثمان: تدور الحكايات المختلطة بالغوايات الشخصية في زمن بعينه، ولكنها، لا تعنى باستحضار وجوه حقيقية بقدر ما تفضح بعض الزيف في مسيرة أشخاص الرواية.

معرض الشارقة الدولي للكتاب
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