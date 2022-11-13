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ثقافة

«ماذا لو» اختفت معارض الكتب من العالم؟!

إيمان صبحي (من المصدر)
14 نوفمبر 2022 01:39

الشارقة (الاتحاد)

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«ماذا لو اختفت معارض الكتب من العالم؟» سؤالٌ مربكٌ على بساطته، وللإجابة عنه، تجولت صانعة المحتوى الشابة إيمان صبحي في «معرض الشارقة الدولي للكتاب» في «مركز إكسبو الشارقة»، لاستبيان آراء زواره، والتعرف على إجاباتهم، ضمن حلقة من برنامجها «ماذا لو؟» الذي يُعرض على «يوتيوب». 
وتنوعت إجابات الزوار التي لم تقلّ طرافة عن أسلوب مقدمة البرنامج المتميز بين «لن أراكِ»، و«سيتدمر العالم من الاكتئاب»، و«مستحيل، لن أقبل»! وتتألق إيمان صبحي بحيويتها المعتادة لتصرح بأن اختفاء معارض الكتب سيؤدي إلى اختفاء فسحتنا السنوية لشراء الكتب، والترفيه، وعزف الآلات الموسيقية، والتعرف على أصدقاء جدد.
كل ذلك وسط مجموعة من الأنشطة المتنوعة ضمن البرنامج المتكامل الذي يقدمه المعرض للأطفال واليافعين والكبار، ابتداءً بتخفيض أسعار الكتب، ولقاء الكتّاب المفضلين، وحفلات توقيع كتبهم، والتعرف على إيطاليا، ضيف شرف دورة العام الجاري من المعرض، وانتهاءً بالمخطوطات الأثرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من خمسة قرون.
وتنهي إيمان صبحي حلقتها المميزة برسالة مفادها أن معارض الكتب الدولية بوصلة الكتّاب ودور النشر التي تمكنهم من كتابة وطباعة وتوزيع الكتب، وفي الوقت ذاته جسر ثقافي يربط دول العالم المختلفة، وهي «كلمة للعالم» قالها «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، فالكلمة قادرة على بناء مستقبلنا وتغيير واقعنا إلى الأفضل.
وإيمان صبحي، إعلامية مصرية، وصانعة محتوى برنامج «ماذا لو؟» على منصة يوتيوب، وتتميز بشغفها ومحبتها للتصوير والإعلام.

معرض الشارقة الدولي للكتاب
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