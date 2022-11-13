مركز «جمعة الماجد» يسلط الضوء على كتاب «الترفيه»

الشارقة (الاتحاد)

قدم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم أمس الأول السبت، جلسة حوارية حول جديد إصداراته في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهو بعنوان: الترفيه في العراق والشام (من العصر العباسي الأول إلى نهاية القرن الرابع الهجري، من القرن الثامن إلى القرن العاشر ميلادي) نماذج مختارة.

وشارك في الجلسة الحوارية التي أقيمت في المقهى الثقافي التابع للمعرض، مؤلفة الكتاب حمدة محمد حيدر الزرعوني، وشيخة عبدالله المطيري، التي قامت بإدارة الجلسة من خلال طرح العديد من الأسئلة على المؤلفة حول موضوع الكتاب.

وتحدثت مؤلفة الكتاب عن سبب اختيارها لهذا الموضوع، فقالت: اخترت موضوع الترفيه لأنه في أي مجتمع من المجتمعات تنطوي مظاهر الترفيه على درجة من الأهمية، لأنها تعكس مدى التطور الحضاري والفكري الذي وصلت إليه الأمم قديماً وحديثاً. ويُعد العصر العباسي أنموذجاً فريداً لدراسة تلك المظاهر، وذلك لما عُرف عنه من تطور فكري وفني وثقافي ملحوظ. وفي ختام الجلسة الحوارية قامت حمدة الزرعوني بالتوقيع على عدة نسخ من كتابها للجمهور الذي حضر الفعالية.

والجدير بالذكر أن الكتاب في الأصل رسالة جامعية، حصلت عنه مؤلفته على امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الشارقة، ونظراً لأهمية الموضوع الذي يسلط الضوء على جانب مهم في تاريخ الحضارة العربية والإسلامية، قام المركز بطباعته هذا العام لينضم إلى إصداراته الجديدة.