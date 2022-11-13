إصدارات موجّهة للطلبة في «الشارقة للكتاب»

إصدارات عديدة تتناول المناهج المدرسيّة بمختلف مجالاتها العلميّة والأدبيّة، تزخر بها العديد من دور النشر المشاركة في الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، لتقدّمها لزواره الباحثين عن بدائل للدروس الخصوصيّة، التي تخلق الاتكاليّة وعدم المبادرة في التفكير والإبداع.

سلسلة إصدارات «تجارب سهلة حقيقيّة» التي توفّرها دار المجموعة العربيّة للتدريب والنشر، وتشمل مواد «الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجغرافيا» تقدّم تجارب وأفكاراً ومشاريع مدرسيّة مثيرة وممتعة. كما تقدّم ذات الدار باللغتين العربيّة والإنجليزيّة سلسلة 1001 فكرة، والتي تضم العلوم بأشكالها، والرياضيّات.

بدورها، تعالج دار الكتب والدراسات العربيّة التحديّات التي يواجهها الطلبة فيما يتعلّق بعلوم اللغة العربيّة، عبر العديد من الإصدارات ذات الصلة، والتي تشمل «فنيّات البلاغة العربيّة»، «فن الكتابة الإبداعيّة»، «فن الإنشاء»، «الزهور النديّة في قواعد اللغة العربيّة»، «فن الكتابة وقواعد الإملاء»، و«تبسيط النحو»، وغيرها. كما تقدّم أيضاً إصدارات مترجمة للمراحل التعليميّة المتقدّمة تتناول علم الكيمياء وأساسياته، وتشمل «سلسلة علم الكيمياء 1 - أساسيات علم الكيمياء» و«سلسلة علم الكيمياء 2 - الكيمياء الفيزيائيّة»، و«سلسلة علم الكيمياء 3 - الكيمياء النوويّة».

وللغة الإنجليزيّة وتعليمها وتطوير مهاراتها لدى الطلاب كذلك نصيب وافر في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 41، حيث تقدّم دار العبيكان للنشر إصدارات مثل: «أكثر من 70 طريقة من طرق الاشتقاق في اللغة الإنجليزيّة»، و«الإنجليزيّة للجميع». بالإضافة إلى غيرها من المؤلفات التي تُسهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز معارفهم وإعدادهم للمراحل التدريسيّة المختلفة.