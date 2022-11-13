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ثقافة

ألوان من الموسيقى الإيطالية في «الشارقة للكتاب»

ألوان من الموسيقى الإيطالية في «الشارقة للكتاب»
13 نوفمبر 2022 21:22

قدمت المدربة الإيطالية وعازفة البيانو الكلاسيكي الكاتبة كارلا باربرا كوبي للأطفال من فئات عمرية مختلفة ورشة عمل على شكل عرض تفاعلي، تضمن بث معزوفات متنوعة من مختلف ألوان الموسيقى الفلكلورية الإيطالية عبر شاشة إلكترونية، وصاحبت المدربة المقاطع بتقديم لمحة عن كل لون موسيقي للتعريف به وبتاريخه والرقصات المصاحبة له.
وتوافد الأطفال لليوم الثاني على التوالي إلى القاعة المخصصة للورش التفاعلية في الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تعرفوا في الورشة على إيقاعات ونغمات مختلفة من الموسيقى الإيطالية، إذ شجعت المدربة المشاركين فيها على التفاعل مع كل لون موسيقي من خلال الرقص الذي يتلاءم مع الإيقاعات المتنوعة في المقاطع التي استخدمتها أثناء التدريب. يشار إلى أن الورشة من تنظيم هيئة الشارقة للكتاب ضمن برنامج ضيف الشرف. 

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