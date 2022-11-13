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ثقافة

«رحيق».. أمسية شعرية بـ«الشارقة للكتاب»

«رحيق».. أمسية شعرية بـ«الشارقة للكتاب»
13 نوفمبر 2022 21:21

استضاف المقهى الثقافي المقام بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والأربعين، الشاعرة السورية قمر صبري، والشاعر السوري إسماعيل ضوا، خلال جلسة بعنوان «رحيق» قدّمها عبد اللطيف محجوب، حيث قاما بإلقاء عددٍ من القصائد خلالها، فيما قدمها الشاعر حسن أبو دية.

وتفاعل مع الجلسة عددٌ كبير من الحضور في المعرض، الذين اصطفوا للاستماع إلى القصائد التي ألقاها الشاعران خلال الأمسية. وقدّمت الشاعرة والإعلامية قمر صبري عدداً من القصائد منها: «ودخلت وحدي»، و«تربيت في بيت حزنٍ»، و«يوم استحى الشعر»، و«للبحر رائحة العتاب».

وألقى الشاعر السوري إسماعيل ضوا عدداً من القصائد منها: «ضاقت بصدري يا الله أسئلة»، و«غرني من أبي نواس تجربة».
 

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