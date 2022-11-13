الإثنين 14 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

انطلاق ثاني عروض مسرح خيال الظل في خورفكان

جانب من العرض
13 نوفمبر 2022 21:13

خورفكان (الاتحاد)
نظّمت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، ثاني عروض مسرح خيال الظل، في حارة السدرة بمدينة خورفكان، وسط حضور جماهيري لافت من الأهالي والأطفال، والذي يأتي ضمن سلسلة البرامج الشهرية التي تطلقها الدائرة للعام الجاري.
بدأت فعاليات البرنامج بمجموعة من الورش الثقافية والفنية، حيث قدمت الفنانة التشكيلية روعة راشد ورشة «خيال الظل»، تعلم الأطفال من خلالها كتابه قصة وتعلم كيف يرسم دمية ويصنعها لكي يمثل من خلال خياله وشخصيته هذه القصة، وكذلك رشة «إبداعاتهم من خيالهم»، حيث يمنح الطفل مساحة بيضاء لرسم الدمى التي في خياله للتحدث عنها باللغة العربية، وأيضاً ورشة فنية لمركز الطفل بخورفكان.
بعدها قدم مجموعة من الفنانين عرض «خيال الظل» وهو من إنتاج دائرة الثقافة وتأليف حميد فارس، وألحان عامر محمد حسين وإخراج مبارك ماشي، تدور فكرة العرض حول أثر ومخاطر الجهاز اللوحي على أطفال هذا الجيل، ومدى الضرر الذي يلحق بهم من تشويش العقول والكسل وميل للانعزال وعدم الجلوس مع الأسرة واللجوء للعنف لحل مشاكلهم، وقدم العرض النصائح للأطفال بالتمسك بالعلم والاجتهاد والتفكير الإيجابي، وعدم الاستماع للطاقات السلبية، واشتمل العرض على مجموعة من المشاهد والمقطوعات الموسيقية التي تثري العرض وتنقل الطفل إلى عالم الخيال. 

أخبار ذات صلة
تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول
رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي
المصدر: وكالات
آخر الأخبار
فنيو الطب الشرعي يعملون بعد انفجار في شارع الاستقلال المشاة في اسطنبول
عربي ودولي
تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول
اليوم 12:45
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي
اليوم 12:39
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
اليوم 12:30
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
دنيا
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
اليوم 12:14
هبوط طائرة في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة
عربي ودولي
هبوط طائرة في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة
اليوم 12:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©