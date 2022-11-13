كاتبان لقصص الإثارة: جذب الانتباه بشكل دائم عبر سرعة الأحداث
كاتبان لقصص الإثارة: جذب الانتباه بشكل دائم عبر سرعة الأحداث
13 نوفمبر 2022 18:10
أكد كاتبان متخصصان في قصص الحركة والإثارة، أن بناء هذه النوعيّة من القصص يحتاج إلى إبداع الفكرة في البداية، ثم البحث من خلال تنوع مصادر الإثارة وعدم الاقتصار على «الحركة والعنف» فقط، وبالتالي فعلى الكاتب التركيز على جذب الانتباه بشكل دائم عبر السرعة في مجريات الأحداث. جاء ذلك خلال جلسة «كيف تستهل بكتابة قصة حركة وإثارة»، عقدت ضمن برنامج الإثارة والتشويق من فعاليات الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتحدثت خلالها الكاتبة الحاصلة على جائزة أكثر كتب الإثارة مبيعاً، كاثلين أنتريم، ومؤلف روايات التشويق دي جي بالمر. وقالت الكاتبة كاثلين أنتريم: «إن الناس تهتم دائماً بأي شيء مثير، وبالتالي يجب على الكاتب أن ينظر لهذا الأمر وفي نفس الوقت يكتب وفقاً لاهتماماته»، مؤكدة أهمية الدخول في التفاصيل بشكل سريع ليتمكن القارئ من الاندماج مع القصة سريعاً. وأضافت: «إن الكاتب يجب أن يعطي إشارات كافية توضح المغزى الذي يسعى إليه، لا سيما وأن القصص تأتي من سياق العمل اليومي والحياة الطبيعية التي نعيشها»، مشيرة إلى أهمية الصراع بالنسبة لقصص الإثارة ودورها في جذب انتباه المشاهد، وفي نفس الوقت تحقيق الربط بين عناصر الإثارة حتى الوصول إلى النهاية.
الخدع السرية من جانبه، قال مؤلف روايات التشويق دي جي بالمر: «إن الكاتب الذي يرغب في كتابة قصة إثارة يجب أن يكون لديه فكرة القصة في البداية، والتي تعتمد على فكرة محددة ثم ينطلق منها إلى السرد»، وأضاف: «لا بد أن تعتمد القصة على الخدع السرية لخلق أمر لا يُتوقع حدوثه على الإطلاق»، مشيراً إلى أن الأمر الرئيسي لإبداع قصة هو الظرف الذي تمت كتابتها خلاله. وأشار إلى أن الإطالة في الأحداث هي المسافة بين رغبة الكاتب والنتيجة التي يبحث للوصول إليها، لكن هذه الإطالة ترسخ الانتباه بصورة كبيرة، مضيفاً: «إذا لم تتمكن من الربط بين البداية والنهاية للعمل الفني فلست قادراً على أن تؤدي الوظيفة المرجوة منك». وتابع: «الصراع هو المحرك الرئيسي لكل قصة، وهو أن تكشف عن الغضب والتعاطف والمشاعر المختلفة، وهذا هو الذي يخلق الإثارة والتماسك في القصة».