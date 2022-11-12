«أبوظبي للغة العربية» يعلن أسماء الفائزين بالنسخة الأولى من جائزة «كنز الجيل»

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أعلنت جائزة «كنز الجيل» التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أسماء الفائزين بدورتها الأولى، والتي ضمّت ستة كُتاب ومترجمين وفنانين في مختلف فروع الجائزة، تكريماً لأعمالهم الإبداعية والفنية المتميزة التي تعكس نهجاً فكرياً يسهم في إثراء ساحة الشعر النبطي والحفاظ على هذا الموروث الشعري العربي الأصيل.

ويُقام حفل التكريم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري على الساعة 6 مساءً في «مكتبة زايد المركزية» بمدينة العين على هامش الدورة الثالثة عشرة من مهرجان العين للكتاب الذي تُنظم فعالياته في الفترة من 14 إلى 20 من هذا الشهر.

وأعلن مركز أبوظبي للغة العربية، في وقت سابق، عن إغلاق باب الترشّح للدورة الأولى من الجائزة التي تهدف إلى تكريم الأعمال الشعرية النبطية، والدراسات والبحوث التي تناولت الموروث المتصل بالشعر النبطي وقيمه الأصيلة. وجاءت أسماء الفائزين بالنسخة الأولى من جائزة «كنز الجيل» على النحو التالي:

- الشاعر عبيد بن قذلان المزروعي (من الإمارات)، الفائز في فرع «المجاراة الشعرية»: تميّزت أعماله بقدرتها على التماهي مع أجواء قصيدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ودلالاتها البلاغية والشعرية.

- الشاعر سالم سيف الخالدي (من الإمارات)، الفائز في فرع «الإصدارات الشعرية»: يضم ديوانه «طيب القلب»، الصادر عن مؤسسة هماليل للإعلام عام 2022، ما يقارب 220 نصاً شعرياً، تميز بترابط فني ولغوي يكشف عمق تجربة الشاعر.

- الفنان عبدالقادر داودي (من الجزائر)، الفائز في فرع «الفنون»: وظّف الفنان الخط المغربي الأندلسي في لوحة «الله عطانا خير وأنعام» بصورة إبداعية لأبيات من إحدى قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه.

- الدكتورة عائشة علي الغيص (من الإمارات)، الفائزة في فرع «البحوث والدراسات»: ركّزت الدكتورة عائشة في كتابها «براعة الاستهلال في الشعر النبطي الإماراتي: دراسة نقدية»، الصادر عن الظبي للنشر عام 2022، على البعد المفاهيمي والشعري في دراسة وتحليل عدد من القصائد النبطية لأهم الشعراء والشاعرات من الإمارات.

- الدكتور خالد المصري (من الأردن/ الولايات المتحدة الأميركية)، الفائز في فرع «الترجمة»: برع المترجم في نقل 86 قصيدة من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى اللغة الإنجليزية، في ديوان أطلق عليه «ابسم عسى تبسم حياتك: من فرائد الحكمة والقيادة والحب».

- المستشرق والدبلوماسي مارسيل كوربرشوك (من هولندا)، الفائز في فرع «الشخصية الإبداعية»: نجح في توثيق أشعار القبائل البدوية في الجزيرة العربية على مدار ربع قرن من الزمن.

دعم الحراك الثقافي

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تعد جائزة كنز الجيل من الجوائز الثقافية المُلهمة التي تعمل على دعم الحراك الإبداعي في الدولة والمنطقة، وتستلهم الإرث الشعري الكبير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما فيه من حكمة وجمال ومعرفة وأصالة. كما تأتي الجائزة لتؤكد أهمية الفنون الشعبية والفولكلورية في بناء الهوية الثقافية». وهنأ جميع الفائزين بالدورة الأولى، متمنياً لهم دوام التقدم والمضي قدماً بتقديم أعمال مميزة يُخلدها التاريخ.

من جانبه، أشار عيسى سيف المزروعي، رئيس اللجنة العليا لجائزة كنز الجيل، ونائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إلى النجاح المتميز للدورة الأولى من الجائزة، لافتاً إلى أنها شهدت إقبالاً واسعاً من المشاركين في مختلف مجالات الشعر والثقافة، ومن جميع أنحاء العالم، ما يؤكد أصالة وأهمية الإبداع الشعري والأدبي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي شكل محوراً مهماً للمبدعين والمترجمين والفنانين والنقاد من مختلف الجنسيات والأعراق، وأسهم في إطلاق حركة إبداعية جديدة تُثري الساحة، وتعكس القيم النبيلة المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات.

كما هنّأ المزروعي الفائزين في الدورة الأولى، مثمناً مشاركاتهم وأعمالهم الإبداعية المتميزة، معتبراً أعمالهم الأدبية والفنية والبحثية، جزءاً أساسياً من حراك ثقافي جديد، كفيلاً بالنهوض بالشعر النبطي، ومبشراً بآفاق جديدة من الإبداع والتميز.