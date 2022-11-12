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قصائد ضد التنمر

روبي كور خلال الأمسية (من المصدر)
13 نوفمبر 2022 01:35

الشارقة (الاتحاد)

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استضافت قاعة الاحتفالات الكبرى بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، الشاعرة الكندية من أصل هندي روبي كور في أمسية شعرية وحوار مفتوح، أدارته الإعلامية نمي مهتا. ودخلت روبي كور عالم الشهرة عبر منصة «إنستغرام»، وحظيت مقاطعها الشعرية الاجتماعية بمتابعات واسعة، ألقت خلال اللقاء مجموعة من قصائدها الشعرية، كانت بمثابة مرايا عامة، تعكس أبعاداً ثقافية واجتماعية مختلفة، وتعالج مجموعة من القضايا مثل الهجرة والعنصرية والعنف ضد النساء والتنمر، كما تحتفي بقيم الصداقة والمحبة والثقة بالنفس، وتظهر في هذه المقطوعات الشعرية ميلاً إلى إظهار قوة الذات البشرية بالحب والتضامن والتماسك، الذي يلغي الكراهية والضغينة والعنف. كما تحدثت كور عن النقد، وعن التنمر الذي طالها على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن الثقة شيء تدربت عليه كثيراً، لأنها كتبت الشعر حين شعرت بهشاشتها، ومهمة الشعر هي تعزيز روح عالية تعبر بها عما تريد، وتساعدك في ذلك الأدوات والكلمات واللغة، فتتحدى الخوف وتكتب عن تلك العوالم المنسية.

معرض الشارقة الدولي للكتاب
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