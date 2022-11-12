وفد سوري و«الشارقة للكتاب» يبحثان تعزيز التعاون الثقافي

الشارقة (الاتحاد)

استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس «هيئة الشارقة للكتاب»، في اليوم التاسع من معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41 التي تقام في «مركز إكسبو الشارقة»، وفداً من الجمهورية العربية السورية، ضم معالي الدكتور دارم طباع، وزير التربية في الجمهورية العربية السورية، والسفير د. غسان عباس، القائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة الجمهورية العربية السورية، والوزير المفوض الدكتور زياد زهر الدين، القائم بأعمال القنصل العام في القنصلية العامة بدبي.

وناقش العامري، في لقاء جمعه مع الوفد، سبل تعزيز التعاون الثقافي، وأكد أهمية معارض الكتاب ودورها الرئيسي في ترسيخ الروابط الثقافية ومد جسور الحوار والتواصل بين دول العالم العربي.

وقال أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «إن الحراك الثقافي السوري قدم الكثير للثقافة العربية، ناشرين كباراً، وأدباء، وشعراء، يفخر العرب بهم وبما أضافوه لمكتبة الإبداع والمعرفة الإنسانية، ونحن في معرض الشارقة الدولي للكتاب سعداء أن نكون منصة دولية لتقديم أعمالهم، والاحتفاء بتجاربهم، خاصة أن المشاركة السورية هذا العام كانت مميزة على المستويات كافة، وظهرت بأعداد دور النشر، وبالأسماء الأدبية التي تشارك في فعاليات المعرض».

وأضاف: «نؤمن في الشارقة برؤية وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تتجسد في التمسك بالثقافة والمعرفة كمساحات واسعة للحوار والتواصل، والتأكيد على أن الكتب قادرة على فتح مسارات عمل مشترك بين البلدان العربية والأجنبية، نحو مزيد من التنمية، وبناء المجتمعات، والارتقاء بالوعي، ولهذا يسعدنا اليوم استقبال وفد من الجمهورية السورية، ينظر باهتمام لرسالة المعرض ورؤيته، ويتطلع لمد جسور تواصل وتعاون مع الشارقة من باب الثقافة والأدب والفن».

يشار إلى أن «مؤتمر الناشرين»، و«معرض الشارقة الدولي للكتاب» استضافا 59 ناشراً سورياً، وعدداً من الشعراء، منهم عامر الدبك، وسليمان الإبراهيم، والدكتور عبدالرزاق الدرباس، وحمزة اليوسف، وفاتح البيوش، ويوسف الحمود، والدكتور أديب حسن، ومهند الشريف، والدكتور محمد بشير الأحمد، وإسماعيل ضوا، وقمر صبري، إلى جانب نخبة من الشخصيات الأدبية الإعلامية السورية تشمل فادي عزام، وراما عماد قنواتي، وجان دوست.