«حكاية لعبة».. تحذير من الألعاب الإلكترونية

الشارقة (الاتحاد)

تناولت المسرحية الغنائية الشيقة «حكاية لعبة» ظاهرة تعلق الأطفال بالألعاب الإلكترونية، وتدور أحداثها في محل ألعاب مهجور بسبب عدم اهتمام الأطفال بالدمى والألعاب المعروضة فيه، وتوجههم نحو الألعاب الرقمية والإلكترونية التي لا تلائم أعمارهم.

جاء ذلك في اليوم العاشر من معرض الشارقة للكتاب، حيث قدمها مجموعة من الفنانين، منهم أحمد النجار، وحسين المهدي، وهبة الدري، ووديمة أحمد، وإيمان فيصل، وملك أبو زيد، ومحمد المسلم، وجنى الفيلكاوي، وسعود الزرعوني. وتبدأ المسرحية بأغنية «كان ياما كان» بالممثلين المرتدين أقنعتهم، ثم تظهر وديمة (ودّوم) وملك (ملّوك)، الأختان اللتان تلعبان لعبة «الغميضة» ويتفاعل الأطفال معهما خلال العد إلى الرقم عشرة، ويخبرون ودّوم بمكان اختباء ملّوك، ثم تذهب الشقيقتان لشراء لعبة. وتدخل الأختان إلى محل ألعاب مهجور لتجدا دمى مهجورة، إحداها مغطاة بغطاء أبيض، وعندما تنزعان الغطاء تظهر «باربي» التي تغني وترحب بهما، وينضم إليهن «بيتر بان»، حيث تسترجع الدميتان الذكريات حول ماضيهما، وتنضم «ميني ماوس» إليهما في أغنية راقصة.

وتتفاجأ الدمى بأن الأختين ليست لديهما أية دمية، وتتناقش الدمى مع الأختين حول سبب هجر الأطفال للدمى.

وخلال ذلك تذكر ملّوك عيد ميلادها، فيظهر المهرج كلاوني وأتباعه للاحتفال بعيد الميلاد، ثم يسترجعون ذكرياتهم وكيف هجرهم الأطفال، وتتوالى الأغنيات الجميلة، مؤكدة عدم اليأس والاستسلام، والتحلي بالصبر والتفاؤل والروح الإيجابية.