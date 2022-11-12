التربية تحتفي بالفائزين في برنامج «مؤثر في الثقافة»

سعد عبد الراضي (الشارقة)

كرمت وزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات بوزارة التربية والتعليم، 15 طالباً وطالبة من المؤثرين والمؤثرات في برنامج «مؤثر في الثقافة»، وذلك في فئتي المتميزين من مقدمي ورش تدريبية وفئة صانعي محتوى رقمي.

والبرنامج الذي يحتفي بمواهبه للمرة الثانية، يعد مبادرة من وزارة التربية والتعليم قطاع الرعاية وبناء القدرات، لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين والمتميزين من الطلبة في مختلف المجالات، وتمكينهم في مجال صناعة المحتوى الرقمي، ويأتي تكريم الدفعة الثانية من «مؤثر في الثقافة» بالتزامن مع معرض «الشارقة الدولي للكتاب».

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي لـ«الاتحاد»: احتفلنا اليوم في المعرض بالمشاركين معنا في منصة وزارة التربية والتعليم من الطلبة المتميزين والطالبات المتميزات في صناعة المحتوى الرقمي، وكذلك بالمكرمين والمكرمات من أبنائنا في برنامج «مؤثر في الثقافة». وأضافت، أن الوزارة قدمت للطلاب عدداً كبيراً من الورش ليتمكنوا من صناعة محتوى رقمي مميز، حتى يصل إلى كل طلابنا وطالبتنا في الإمارات، ومنها إلى جميع الطلبة في العالم.والمكرمون في الدفعة الثانية هم: محمد الحمادي، مدرسة الأضواء الخاصة، فائز في تحدي القراءة العربي المركز الثاني لعام 2022، وهيام فهد الحساني، مدرسة الفجيرة للبنات، صانعة محتوى فائزة في مسابقة «مؤثر في إكسبو»، وجمانة علي العيدروس، مدرسة أسماء بنت النعمان النموذجية، صانعة محتوى فائزة في مسابقة «مؤثر في إكسبو»، وجنان محمد أحمد، مدرسة أم المومنين للتعليم الثانوي، صانعة محتوى فائزة في مسابقة «مؤثر في إكسبو»، وقطر الندى أحمد، مدرسة الاتحاد الخاصة، فائزة في مسابقة «كتاب الخمسين».

ومن فئة صناع المحتوى الرقمي تم تكريم: فاطمة محمد الشحي، مدرسة أم عمار حلقة 2 للبنات، وغاية سعد الأحبابي ونيلا سعد الأحبابي، مدرسة ليوا للبنات، وحمد سعد الأحبابي، المدرسة الوطنية الأميركية، ومياسة عبدالله الشامسي، كلية التقنية العليا بالعين، وسلطان ماجد البادي، مدرسة المجد النموذجية مسار النخبة (المدرسة الإماراتية)، ومريم عيسى جمعة، مدرسة ند الحمر للبنات، ونورة وأحمد باوزير وأحمد عبد الرحمن باوزير، مدرسة الاتحاد الخاصة دبي فرع الممزر، وعائشة حميد الخيال، مدرسة المنار النموذجية للبنات.