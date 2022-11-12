«الطيور البنيّة المهاجرة».. قصص لـ «بورخيس الصين»

الشارقة (الاتحاد)

استضاف جناح «روايات» التابعة لـ«مجموعة كلمات» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، المترجمة يارا المصري في حفل توقيع الإصدار العربي لكتاب «الطيور البنيّة المهاجرة»، وهو مجموعة قصصية ترجمتها عن الصينية للكاتب الصيني (غِيْ فِيّْ) الملقب «بورخيس الصين».

تتألف المجموعة من خمس قصص هي «الطيور البنية المهاجرة»، و«ذكرى السيد وو يو»، و«القارب الضائع»، و«تشينغ هوانغ - الأصفر المائل إلى الخضرة»، و«سي مطرّز»، بأسلوب تجريبي عال، واهتمام خاص بالزمن بوصفه أساس السرد القصصي.

تقول المترجمة المتخصصة بترجمة الأدب الصيني المعاصر، إن الكتاب يتناول مفهوم الزمن، حيث يتنقل الكاتب بين الأزمنة والشخصيات، ويربط بينها بطريقة تجريبية، وأنها حرصت على نقل الدلالات الثقافية والاجتماعية المتعلقة بالثقافة التي تترجم منها، وأنها أجرت بحوثاً وقراءات متعددة، لفهم أبعاد تأثير كتّاب مثل بورخيس على الكاتب الصيني.

وتشير يارا المصري إلى أن الثقافة الصينية تشبه ثقافتنا العربية من ناحية القيم العائلية وحب الوطن، لكنها في الوقت ذاته تختلف عن ثقافتنا في جوانب كثيرة، وأنها حرصت على تعريف قرّاء العالم العربي بمبدعي الأدب الصيني من الكتّاب الجدد، وأنها أحبت هذا الكاتب تحديداً وقرأت أعماله الكاملة.

وتضيف: «يسرني أن أقدم هذا الكتاب الذي نستطيع من خلاله التعرف على الطريقة التي يتأثر بها كتّاب من ثقافات مختلفة بأدباء قرأنا لهم وأحببناهم، فهذه الترجمة تمنحنا نافذة للإطلال على الطريقة التي تأثر بها هذا الكاتب الصيني بالأديب بورخيس، والتعرف على حلقة التأثر من خلال الترجمة».

غِيْ فِيّْ من أهم الكتّاب التجريبيّين والمؤسسين لما يُعرف بتيار «أدب الطليعة» الذي ظهر في ثمانينيّات القرن الماضي بعد انتهاء الثورة الثقافية في الصين، وأُطلق عليه لقب «بورخيس الصين». يقول: «أكتب ببطء شديد لخشية اختفاء الطيور البنية المهاجرة يوماً ما، إذ رأيت أن الزمن سيتلاشى باختفائها، قلقي ذاك وتنبهي إليها يشتتاني عن الكتابة ويحرماني السعادة التي أشعر بها غامرة حينما أكتب في سكون وهدوء بال».