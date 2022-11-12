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ثقافة

بن دري الفلاحي: «الشارقة للكتاب» معرض الثقافة والسلام

سعيد بن دري الفلاحي خلال الأمسية (من المصدر)
13 نوفمبر 2022 01:34

الشارقة (الاتحاد)

في أمسية شعرية، أطرب الشاعر الإماراتي سعيد بن دري الفلاحي، جمهور الشعر النبطي في قاعة الاحتفالات بمركز إكسبو الشارقة، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ41، حيث قرأ مجموعة من القصائد تنوعت في طابعها وسياقها ولونها الشعري، وحظيت باستحسان من جمهور الشعر الذي حضر هذه الأمسية، والتي أدارها الإعلامي حسين العامري. افتتح سعيد بن دري الفلاحي الأمسية بأبيات افتتاحية ثمن فيها معرض الشارقة الدولي للكتاب، وهذه التظاهرة الدولية الخلاقة، ودورها العريق كمنصة للثقافة والسلام، مقدماً مدائح تليق بها، حيث قال:

مهرجان الشارقة كنز وذهب
يا عميد في الثقافة والسلام

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ثم أنشد مجموعة من القصائد تنوعت في مبناها ومعناها، وتغنت بقيم المحبة، وحملت ذلك النفس الذي تميز به شعر بن دري الفلاحي، وهو يراوح بين الهوى وروح الحكمة، من خلال مفرداته الشعبية القوية السبك، حيث أنشد «الهوى له فن»: وقال فيها:
الهوى له فن وسلوم وطرايق
والمحبة تحترم من يحترمها
انشدو لي حلوها والمر ذايق
المحبه تتعب اللي ما فهمها
خذت لي مشوار في كشف الحقايق
والحياه افراحها ويا ندمها
والا انا لي صاحب زد الخلايق
مهجتي ماخذ وروحي مع نسمها
لاق لي شخصه وانا له شخص لايق...

كما قرأ مجموعة من أشعاره الغزلية بطلب من الجمهور، وتخلل اللقاء بعض الأحاديث الشيقة بين المحاور والشاعر، فصلت بين مساحات الإلقاء الشعري، وقد نوع بن دري الفلاحي من الأشعار التي قرأها خلال الأمسية، ومن ذلك مجاراته الشعرية مع شعراء كبار، وتوقفه أحياناً يفكر في معنى شعري لفترة طويلة، وأثر الشعر في حياته وحضور القصيدة.

مركز إكسبو الشارقة
معرض الشارقة الدولي للكتاب
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