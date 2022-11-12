الأحد 13 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

حفل موسيقي كلاسيكي احتفاءً بإيطاليا

حفل موسيقي كلاسيكي احتفاءً بإيطاليا
13 نوفمبر 2022 01:34

الشارقة (الاتحاد)

احتفاءً بإيطاليا ضيف شرف الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، استضافت فعاليات المعرض، حفلاً موسيقياً كلاسيكياً أحيته «اللجنة الوطنية الإيطالية الموسيقية».
وقدم الثنائي الإيطالي، النجمان الصاعدان في المشهد الموسيقي الإيطالي جينارو كارداروبولي على الكمان، وفيورينزو باسكالوتشي على البيانو، خلال الحفل الموسيقي عدداً من المعزوفات الكلاسيكية التي تجمع دفء البيانو وحنين الكمان.

أخبار ذات صلة
في ضيافة نجيب محفوظ
قصائد ضد التنمر

ويعد عازف الكمان الإيطالي جينارو كارداروبولي واحداً من أفضل المواهب الإيطالية الشابة، حيث نال جائزة «أفضل فنان شاب للعام 2022»، بعد إجماع لجنة التحكيم المؤلفة من 17 عضواً، وسبق له العزف في أوركسترا ساليرنو السيمفونية، وأوركسترا ميلانو، والأوركسترا السيمفونية الصقلية.
وحصل عازف البيانو الإيطالي فيورينزو باسكالوتشي على جائزة «جوزيبي سينوبولي» تقديراً لإنجازاته الفنية ومسيرته الموسيقية، وتسلم الجائزة شخصياً من قبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا خلال حفل رسمي في «قصر كويرينال» بالعاصمة روما.

إيطاليا
معرض الشارقة الدولي للكتاب
آخر الأخبار
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
الإمارات
شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات»
اليوم 01:41
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
الإمارات
تفعيل «صندوق المناخ الأخضر»
اليوم 01:41
الجفاف وندرة الأمطار من أبرز التحديات التي تواجه القارة الأفريقية (رويترز)
الإمارات
هل تتحقق مطالب أفريقيا في مواجهة تغير المناخ؟
اليوم 01:41
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
الإمارات
حاكمة طوكيو: الإمارات لديها إمكانيات وكوادر تؤهلها لإنجاح قمة المناخ القادمة
اليوم 01:41
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
الإمارات
مركز المسرعات الحكومية: الإمارات ملتزمة بالتحرك الفعال لمواجهة تحديات التغير المناخي
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©