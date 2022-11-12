حفل موسيقي كلاسيكي احتفاءً بإيطاليا

الشارقة (الاتحاد)

احتفاءً بإيطاليا ضيف شرف الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، استضافت فعاليات المعرض، حفلاً موسيقياً كلاسيكياً أحيته «اللجنة الوطنية الإيطالية الموسيقية».

وقدم الثنائي الإيطالي، النجمان الصاعدان في المشهد الموسيقي الإيطالي جينارو كارداروبولي على الكمان، وفيورينزو باسكالوتشي على البيانو، خلال الحفل الموسيقي عدداً من المعزوفات الكلاسيكية التي تجمع دفء البيانو وحنين الكمان.

ويعد عازف الكمان الإيطالي جينارو كارداروبولي واحداً من أفضل المواهب الإيطالية الشابة، حيث نال جائزة «أفضل فنان شاب للعام 2022»، بعد إجماع لجنة التحكيم المؤلفة من 17 عضواً، وسبق له العزف في أوركسترا ساليرنو السيمفونية، وأوركسترا ميلانو، والأوركسترا السيمفونية الصقلية.

وحصل عازف البيانو الإيطالي فيورينزو باسكالوتشي على جائزة «جوزيبي سينوبولي» تقديراً لإنجازاته الفنية ومسيرته الموسيقية، وتسلم الجائزة شخصياً من قبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا خلال حفل رسمي في «قصر كويرينال» بالعاصمة روما.